סוף למצוד: פוענח רצח בן ה-32 דוברות המשטרה

היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) של מרחב איילון רשמה הישג משמעותי עם פענוח פרשת הרצח של שרון סטאי בן 32, תושב רחובות, שנדקר למוות מחוץ למועדון בתל אביב לפני כחודש.

צוותי משטרה מתחנת שר"ת שהגיעו לזירה מצאו את סטאי במצב אנוש, ומותו נקבע זמן קצר לאחר מכן. בעקבות מורכבות האירוע, מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, ומפקד מרחב איילון, תנ"צ דניאל חדד, קיימו הערכות מצב והטילו את החקירה על היחידה ללוחמה בפשיעה.

מהחקירה עלה כי מדובר בפרשה סבוכה שדרשה שיתוף פעולה בין-מחוזי ושימוש באמצעים טכנולוגיים רחבי היקף כדי להתחקות אחר עקבותיו של החשוד.

בסיומו של המצוד, אותר החשוד, צעיר בן 21 תושב רחובות, כשהוא מסתתר בבסיס צבאי, שם נעצר על ידי בלשי היל"פ.

בימים האחרונים הושלמה מלאכת החקירה, ופרקליטות מחוז תל אביב הגישה הצהרת תובע נגד החשוד. בימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום חמור בגין רצח, לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות, במקצועיות ובכל האמצעים העומדים לרשותה, למען איתור עבריינים מסוכנים והבאתם לדין, תוך שמירה על ביטחון הציבור", נמסר.