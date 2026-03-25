המטה לביטחון לאומי (המל"ל) פרסם הבוקר (רביעי) מסר דחוף לציבור הישראלי לקראת חגי האביב, בצל המלחמה המתמשכת מול איראן ושלוחיה.

לפי הערכת המצב, קיים חשש ממשי כי המשטר האיראני ינסה להוציא אל הפועל פיגועים נגד יעדים ישראליים ויהודיים ברחבי העולם במהלך תקופת החגים.

במל"ל מצביעים על כך שבשבועות האחרונים כבר סוכלו מספר פיגועים נגד בתי כנסת ואתרים יהודיים בבלגיה, הולנד וארצות הברית, חלקם בהובלת איראן וחלקם על ידי "מפגעים בודדים" השואבים השראה מהמצב הביטחוני.

בהתאם להערכת המצב, המל"ל ממליץ לנקוט באמצעי זהירות מוגברים בכל יעד בעולם. בין ההמלצות: להימנע מהגעה לאירועים שאינם מאובטחים, ובפרט מאירועים המזוהים עם ישראלים או יהודים במדינות הסמוכות לאיראן.

בנוסף הומלץ להימנע משהייה בחצי האי סיני למעט מעבר דרך שדה התעופה טאבה, ולהעדיף יציאה וכניסה לישראל דרך נתב"ג. במקרים של מעבר דרך ירדן או מצרים, הומלץ לבצע זאת לצורך טיסה בלבד ולהימנע משהייה במדינות אלו.

במל"ל קראו לציבור להימנע מפרסום מיקום בזמן אמת ברשתות החברתיות, להיות ערניים לסביבה, ולהימנע מאזורים בעלי אופי עוין לישראלים.

עוד הומלץ לעקוב אחר אזהרות המסע הרשמיות ולפנות לכוחות הביטחון המקומיים במקרה חירום.