הזמר והיוצר משה כורסיה משחרר שיר חדש בשם "דגל על הגב", על רקע המלחמה המתמשכת והימים שלפני חג הפסח. השיר משלב בין מסרים אישיים לבין ביטויים של אמונה וחיבור לזהות הישראלית.

כורסיה בחר להקדיש את השיר לעם ישראל ברגעיו המאתגרים. "השיר הזה מוקדש לעם שלי שלפעמים שוכח כמה הוא יפה וחזק ומיוחד", כתב עם צאת השיר. "לא משנה מי יבוא עליו - הוא ינצח! והלוואי שידע תמיד לראות את זה ולא רק ברגעים קשים".

מילות השיר נעות בין נחישות לוחמנית לבין קריאה פנימית לחשבון נפש ואחדות. כורסיה שר על "רעל בעיניים" ועל אמונה ש"הכל בא משמיים", אך גם מזכיר את המחיר הכואב של הפירוד הפנימי: "הבנים של המלך איבדו את הדרך, אז באו עליהם אויבים / הזכירו את מה שחשוב באמת - שכולנו אחים".

בשיר עושה כורסיה שימוש בדמותו של דוד המלך כמודל לחיקוי עבור הלוחם הישראלי - אדם שיודע להקשות את עצמו "כמו עץ" לקראת קרב, אך מקפיד לשמור על "לב רחב" ואהבת אדם.

כורסיה מדגיש כי למרות "2,000 שנות גלות", הניגון היהודי אינו עוצר, וכי מול כל מי שמנסה לכלותנו - הסוף כתוב מראש.