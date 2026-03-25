משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י) נערכים לפתיחת ההרשמה להגרלה ה-11 של תוכנית "דירה בהנחה", שתתקיים מיד לאחר חג הפסח.

במסגרת ההגרלה, שהיא הראשונה לשנת 2026, יוגרלו כ-7,000 יחידות דיור בעשרות פרויקטים הפרוסים ברחבי הארץ, מצפון ועד דרום.

על פי הנחיית שר הבינוי והשיכון, חיים כץ, תימשך המדיניות המעניקה עדיפות משמעותית לאלו הנושאים בנטל הביטחוני: עד 50% מהדירות שיוגרלו יוקצו למשרתי מילואים פעילים, כאשר מחצית מהן (כ-25% מכלל הדירות) מיועדות ספציפית ללוחמי מילואים.

ההרשמה תיפתח רשמית ביום רביעי, 15.4, כ"ח בניסן. רשימת הערים המסתמנת כוללת מוקדי ביקוש משמעותיים ובהם: ראשון לציון, כפר סבא, אשדוד, רחובות, יהוד וחדרה, לצד ערים נוספות כגון נהריה, אילת, קרית גת, מעלה אדומים ובני עי"ש.

ניתן להנפיק אישור זכאות עד לתאריך 30.4. כבעבר, ניתן להירשם לעד שלוש ערים שונות ולכלל ההגרלות הקיימות באותן ערים.

כץ מסר: "האויב רוצה להרוס ואנחנו ממשיכים לבנות בכל הכוח. בעיצומה של תקופה ביטחונית מורכבת, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל ממשיכים לפעול להגדלת היצע הדיור ולהנגשת פתרונות דיור לזוגות צעירים ולמחוסרי דיור עם הנחה משמעותית. גם בהגרלה הזו כ-50% מהזוכים יהיו ממערך משרתי המילואים והלוחמים הנושאים בנטל הביטחוני וראויים לעדיפות".

מנכ"ל המשרד, יהודה מורגנשטרן, הוסיף כי פתיחת ההגרלה בעיצומו של מבצע "שאגת הארי" מבטאת את המחויבות להמשך פיתוח הארץ גם בחירום, "יחד עם רשות מקרקעי ישראל אנו ממשיכים לפעול להגדלת היצע הדירות ברחבי הארץ. הרחבת ההיצע במסגרת ההגרלות היא אחד הכלים המרכזיים להמשך המגמה בנתוני המחירים והתחלות הבנייה".

מנהל רמ"י בפועל, עידן מועלם, ציין כי ההגרלה כוללת גם אזורי ביקוש במרכז הארץ, במטרה לתת מענה למשבר הדיור ולסייע למשפחות צעירות להגיע לדירה בבעלותן, "אנחנו גאים לצאת בהגרלה נוספת שמאפשרת לציבור הרחב רכישת דירה, גם באזורי הביקוש במרכז הארץ".