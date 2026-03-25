ועדת העבודה והרווחה, בראשות ח"כ מיכל וולדיגר, אישרה היום (ד') את הצעת החוק להסדרת מתווה הפיצויים לעניין החל"ת (כדמי אבטלה) המותאם למבצע "שאגת הארי".

המתווה, שיובא בימים הקרובים לאישור סופי במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, נועד להבטיח כי העובדים הזכאים יראו את הכסף בחשבונם בהקדם האפשרי, עוד לפני סוף החודש הנוכחי.

בין השינויים המרכזיים: קיצור תקופת הזכאות המינימלית לחל"ת מ-30 ימים ל-10 ימים בלבד, וביטול הדרישה לניצול ימי חופשה צבורים כתנאי לקבלת דמי אבטלה - מה שמאפשר לעובדים לשמור על ימי החופשה שלהם. כמו כן, בוטלו חמשת ימי ההמתנה הראשונים, כך שדמי האבטלה ישולמו מהיום הראשון.

המתווה מרחיב את מעגל הזכאים ומקצר את תקופת האכשרה הנדרשת ל-6 חודשי עבודה מתוך 18 (במקום 12 בשגרה). עבור אוכלוסיות מיוחדות, תקופת האכשרה קוצרה ל-3 חודשים בלבד עבור:

- אנשים עם מוגבלות.

- בני זוג של משרתי מילואים ששירתו מעל 90 יום בשנה החולפת.

- פצועי צה"ל ופעולות איבה ובנות זוגם מה-7 באוקטובר ואילך.

- חיילים משוחררים ומפוני "שאגת הארי".

בנוסף, לראשונה נקבע מסלול המאפשר יציאה לחל"ת גם ביוזמת העובד ובתיאום עם המעסיק, כולל פתרונות לעובדים שעתיים המהווים כשליש מהמשק.

המתווה כולל גם הגנה על נשים לאחר לידה (תקופת החל"ת לא תיספר ב-60 הימים בהם חל איסור פיטורין) ומענק מיוחד לבני 67 ומעלה שאיבדו את מקום עבודתם, בגובה של עד 4,100 שקלים.