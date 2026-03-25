הרב אלימלך הורוביץ, בן ארבעים, מחשובי קהילת חב"ד בקריית גת, נפטר הבוקר (רביעי) לאחר מאבק של כשנה במחלת הסרטן. הוא הותיר אחריו אישה ושישה ילדים.

לפני כשנה, בחודש אדר, לקה הורוביץ בדלקת ריאות קשה. מצבו הידרדר במהירות והוא אושפז כשהוא מורדם ומונשם, וחובר למכשיר אקמו. במהלך תקופת האשפוז עבר מספר החייאות. במשך החודשים שלאחר מכן ידע עליות ומורדות במצבו הבריאותי.

בתוך כך זכה לראות את הולדת בתו, ואף הספיק להשתתף בשמחה מרחוק - רגעים של תקווה למשפחה כולה. בהמשך שוחרר מבית החולים והועבר למוסד שיקומי.

אולם בשבוע האחרון חלה הידרדרות נוספת במצבו. הורוביץ התעלף בפתאומיות והוא פונה לבית החולים שיבא בתל השומר, שם אובחן שוב בדלקת ריאות. מצבו השתפר והוא הועבר שוב לשיקום, אך הבוקר נפטר.

הורוביץ נולד ובני ברק, למד בישיבות בבני ברק וירושלים, ובהגיעו לפרקו הקים את ביתו בקריית גת, שם היה חלק בלתי נפרד מחיי הקהילה החרדית. חבריו מתארים אותו כאדם שמח, טוב לב, ומופלא בכיבוד הורים.

לפרנסתו התעסק בעסק של אמו - הכנת תכריכים לנפטרים, והיה מגיע מקריית גת לבני ברק לסייע לה.

ההלוויה תתקיים היום בשעה 13:00 בבית העלמין בקריית גת. המשפחה תשב שבעה בבית ההורים ברחוב עזרא 38 בבני ברק.