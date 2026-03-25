שלושה חשודים נעצרו הלילה (רביעי) על ידי בלשי תחנת לב הבירה של מחוז ירושלים בחשד למעורבות באירועי הפרות סדר אלימות שאירעו לאחרונה בירושלים ובבית שמש.

הנעצרים הם שני תושבי ירושלים בני 55, 33, וקטין בן 16 תושב בית שמש. המעצרים בוצעו תוך שימוש בתיעוד שנאסף בזמן אמת במהלך הפרות הסדר, והוביל לזיהויים המדויקים.

החשודים נחקרים בגין תקיפת שוטרים בנסיבות מחמירות, השתתפות בהתקהלות אסורה וגניבה. על פי החשד, במהלך הפרות הסדר תקפו החשודים שוטרים שפעלו לשמירת הסדר הציבורי, גרמו נזק כבד לתשתיות ואף גנבו חפצים. באחד המקרים, אחד החשודים נשך שוטר ברגלו.

החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה, ובהמשך יובאו בפני בית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם.

במשטרת ישראל הודיעו כי ימשיכו להפעיל את כל האמצעים הטכנולוגיים ומערכי המודיעין כדי להגיע לכל חשוד. "מי שפוגע בשוטרים או משחית תשתיות חיוניות, לא יוכל לחסות תחת צילו של ההמון. ידה הארוכה של המשטרה תגיע אליו, והוא ייתן את הדין על מעשיו", נמסר מהמשטרה.