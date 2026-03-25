עמותת משביע לכל חי רצון, הפועלת באזור יהודה ושומרון משנת 2000, נערכת בימים אלו לחלוקת קמחא דפסחא רחבת היקף עבור מאות משפחות נזקקות.

בשל המלחמה המתמשכת, הארגון זיהה עלייה חדה במספר הפניות והחליט להגדיל משמעותית את היקף הסיוע, תוך מתן דגש מיוחד על תמיכה בנשות מילואימניקים ובחיילי צה"ל. הפתיחה המהירה של מבצע החלוקה נועדה להבטיח שכל משפחה תוכל לחגוג את חג הפסח בכבוד למרות האתגרים הביטחוניים והכלכליים.

דווקא השנה, מגדילים את הסיוע כדי שאף בית לא יישאר מאחור.

מוקד הפעילות של הארגון נמצא במחסן לוגיסטי באזור התעשייה עפרה, משם יוצאים מדי חודש כ-500 סלי מזון ליישובים השונים. המבנה הארגוני מבוסס על שיתוף פעולה הדוק עם רכזי החסד ביישובים, כאשר כל יישוב מקבל בין 20 ל-30 סלים בהתאם לצורך המקומי. כדי לשמור על צניעות ועל מתן בסתר, החלוקה למשפחות מתבצעת בתיאום מלא מול רב היישוב או מחלקת הרווחה.

הסל החודשי הרגיל של העמותה מורכב בדרך כלל ממוצרים יבשים, עופות ודגים, אך לקראת החג הוחלט על שדרוג משמעותי באיכות ובכמות. סלי הפסח המיוחדים כוללים מצות, קרטוני מוצרים יבשים, עופות, דגים, בשר וכן פירות וירקות טריים. מנהלי הארגון הסבירו כי הגדלת הסלים נועדה לתת מענה מקיף לכל צורכי החג תחת קורת גג אחת.

עלות מבצע החלוקה הנוכחי נאמדת בכ-300,000 שקלים, ובימים אלו פועל הארגון בגיוס תרומות מהציבור כדי לממן את הגידול בפעילות. המטרה היא להגיע לכל אותן משפחות מילואים ומשפחות נזקקות הממתינות לסיוע, ולהבטיח שהמחסור הכלכלי לא יעיב על שמחת החג. בעמותה מצפים כי בזכות ההתגייסות הציבורית, יוכלו להמשיך את מסורת החסד ארוכת השנים שהחלה לפני יותר משני עשורים.

דווקא השנה, מגדילים את הסיוע כדי שאף בית לא יישאר מאחור. לתרומות ופרטים נוספים לחצו כאן>>>