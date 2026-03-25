שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיימו היום (רביעי) הערכת מצב שבמהלכה אישרו שורת מטרות איכות חדשות לתקיפה בשטחי איראן ולבנון.

האישור ניתן על רקע המשך הלחימה העצימה רב-חזיתית והצורך להעמיק את הפגיעה בנכסים האסטרטגיים של האויב.

במקביל לאישור המטרות, פרסם צה"ל נתונים רשמיים ומדהימים על היקף הפעילות ההתקפית מתחילת מבצע "שאגת הארי".

על פי הדיווח, חיל האוויר חצה את רף 15,000 החימושים ההתקפיים שהוטלו ברחבי איראן מאז תחילת המערכה.

מדובר בזינוק דרמטי בהשוואה למבצעים קודמים: כמות החימושים הנוכחית גבוהה למעלה מפי ארבעה מזו שהוטלה במהלך מבצע "עם כלביא".