צעד משמעותי לחיזוק ההתיישבות: מועצת התכנון העליונה אישרה היום (רביעי) למתן תוקף ולהפקדה 472 יחידות דיור במספר יישובים מרכזיים.

גולת הכותרת של המהלך היא השלמת הסדרתו של היישוב קדם ערבה, בו אושרו 316 יחידות דיור למתן תוקף.

היישוב קדם ערבה, שהוקם בשנת 2017 כיישוב מעורב במועצה האזורית מגילות סמוך לצומת כביש 90 וכביש 1, נחשב לנקודה אסטרטגית בעלת ביקוש גבוה.

אישור התב"ע (תוכנית בניין עיר) הנוכחי מאפשר את צמיחתו החוקית והסדרתו המלאה כחלק ממהלך נרחב להסדרת "ההתיישבות הצעירה".

בנוסף, אושרו 90 יחידות דיור ביישוב שילה שבמועצת בנימין, 12 יחידות דיור בפדואל שבשומרון, ו-54 יחידות דיור במושב פצאל שבבקעת הירדן - האחרונות בשלב הפקדה.

המהלך הנוכחי מצטרף לשורת צעדים רחבה שמובילה הממשלה להסדרת ההתיישבות הצעירה והרחבת הבנייה, במסגרתם אושרו עד כה עשרות יישובים חדשים באזור.

שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' אמר כי מדובר בצעד בעל משמעות לאומית וביטחונית: לדבריו, הבנייה במרחבים אלו מחזקת את אחיזת ישראל בשטח ותורמת לביטחון ולצמיחה.

"אנחנו ממשיכים לבנות את ארץ ישראל הלכה למעשה", אמר סמוטריץ'. "הסדרת קדם ערבה היא תיקון עוול של שנים והוכחה לכך שההתיישבות הצעירה כאן כדי להישאר בצורה חוקית, מוסדרת ומחוזקת. הבנייה בצירים האסטרטגיים ובמרחבי הבקעה והשומרון אינה רק מהלך תכנוני אלא מהלך לאומי שמבסס את אחיזתנו בשטח, מחזק את ביטחון ישראל, וקובע עובדות ברורות שמונעות הקמה של מדינת טרור ערבית בלב הארץ".

לסיום הצהיר: "נמשיך להוביל תנופת בנייה והסדרה רחבה כי זו הדרך לניצחון, לביטחון ולצמיחה. תודה למנהל האזרחי ולמינהלת ההתיישובת על הובלת התהליכים".