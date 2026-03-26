עם ד"ר כפיר תשובה, מומחה לתורת המשחקים ומרצה לכלכלה במכללה האקדמית רמת גן, ביקשנו להבין את מהלכיו האחרונים של הנשיא האמריקאי שהצליח להפתיע את העולם, ותשובה מעביר את נקודת המבט אל הזירה הכלכלית הכלל עולמית.

בדבריו ממקד ד"ר תשובה אל תשומת הלב למאבק על האנרגיה, מאבק שהחל כבר במהלך שבו פתח טראמפ בונצואלה. "השחקנים הגדולים הם ארה"ב וסין. איראן בכיס של סין", הוא מזכיר ומציין את ההסכמים ארוכי הטווח שנחתמו בין איראן לסין שמחזיקה בהשפעה משמעותית בתוך איראן, "סין מקבלת מאיראן נפט בזול, כרבע מהמחיר המלא. איראן תחת סנקציות ולכן אין לה ברירות וסין נהנית מהמצב. היא משתמשת באיראן כדי לערער את האזור לטובתה. הרבה חימוש וטכנולוגיה מגיע לאיראן מסין. בנוסף יש שיתוף פעולה עם רוסיה".

תשובה מציין את חשיבות האנרגיה בשנים הקרובות לנוכח השימוש הדרמטי של טכנולוגיות ה-AI באנרגיה, מה שעל פי ההערכות יכפיל או ישלש את עצמו עד שנת 2030. ההבנה היא שמי שיוביל באנרגיה יוביל גם בטכנולוגיה, גם בכלכלה וגם בצבא, ואת זה רוצה טראמפ להביא לשליטה אמריקאית. בנוסף הוא מעוניין להוריד את כוחו של המתחרה הגדול שלו, סין.

במציאות כזו "איראן לא תוכל צבאית נגד ארה"ב, אז היא פוגעת בתעבורת הנפט במיצרי הורמוז, שזה עשרים אחוז מהנפט בעולם ותשעים אחוז מהנפט לאסיה כולל יפן, קוריאה ומדינות אחרות. הם חסמו את מיצרי הורמוז ונותנים לספינות שלהם ולספינות סיניות לעבור, מה שמפעיל לחץ גדול על העולם". במציאות כזו הלחץ מופעל על טראמפ שמזהה גם את הלחץ מבית. "הצרכן האמריקאי רואה שמחיר הגלון מוכפל ומדובר במדינה דמוקרטית כשיש בקרוב בחירות אמצע שבהם טראמפ עלול להפסיד את הרוב בסנאט, וזו דרמה משמעותית. לכן זה חשוב לו. הוא לא יכול לאבד תמיכה פנימית ולכן הוא מתמרן".

ד"ר תשובה מפנה את תשומת הלב לתזמון הצהרתו של טראמפ, לפני פתיחת הבורסה ביום שני, מה שגרם למחירי הנפט לרדת ולבורסה לעלות, מה שמשתלב גם עם שליחתם של חיילי המארינס לעבר המפרץ.

התמרון בו נוקט טראמפ מציב את האיראנים בלחץ משלהם, שכן הם מבינים את שיקוליו ואת היכולת שלו לנתק אותם ממקורות האנרגיה דרך השתלטות על האי חארג', מה שלא יאפשר להם מימון למשמרות המהפכה, לבסיג' ושאר הכוחות.

בנקודה זו שאלנו את ד"ר תשובה אם יתכן ולמרות שהוא לא מאמין לפרטנר האיראני ולמרות שמטרת הצהרותיו היא כלכלית, לא עלול טראמפ למצוא את עצמו כובל את עצמו למתווה של משא ומתן שבו הוא לא חפץ ובו הוא לא מאמין.

"טראמפ מאוד מאמין במו"מ. הוא לא חושש מזה ונותן פייט רציני לאיראנים, למרות שהם מומחים בפני עצמם במשאים ומתנים. הוא מתמרן אותם", אומר תשובה ומעריך כי בהחלט יתכן תרחיש שבו לאחר חיסולה של שדרה גדולה כל כך של מנהיגים איראניים יימצא האחד שאתו יוכל טראמפ להגיע להסכם בו יועבר הנפט האיראני להשפעה אמריקאית. "הוא יעשה ונצואלה לאיראן", מגדיר זאת תשובה ומזכיר כי גם בונצואלה לא ניטרל טראמפ את הדיקטטורה אלא רק לכד את הדיקטטור והציב במקומו את סגניתו הממשיכה בדרך הדיקטטורית, אך נכונה להסכמות עם ממשלו.

עבור המפגינים האיראניים מדובר בתרחיש מדאיג ביותר, שכן אם אכן מה שמחפש טראמפ הוא אייתולה שאיתו יוכל לקיים הסכמים, המשמעות עבורם היא שבהיבט הפנימי השלטון נותר דומה למה שהיה עד כה. עבור טראמפ הסכם שכזה עשוי בהחלט להספיק, והוא יעדיף שלא להיכנס לאתגר החלפת השלטון, מה שיחייב הזרמת עוד חיילים לתמרון קרקעי באיראן.