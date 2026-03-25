תיעוד ההדף בזירה בתל אביב פיקוד העורף

פיקוד העורף פרסם היום (רביעי) תיעוד דרמטי ממצלמות אבטחה בלב תל אביב, המתעד דקה אחר דקה את רגעי נפילת הטיל וההדף העצום שנוצר בעקבותיה.

הסרטון משמש ככלי הסברה עוצמתי המדגיש את הפער הקריטי שבין ציות להנחיות לבין סיכון מיותר של חיי אדם.

התיעוד מתחיל בשעה 07:28 בבוקר, כאשר מתקבלת התרעה מקדימה באזור. המצלמות קולטות את תושבי הבניינים הסמוכים ממהרים אל המקלטים המשותפים.

שלוש דקות לאחר מכן נשמעת האזעקה, ורוב האזרחים נראים נכנסים למרחבים המוגנים. עם זאת, המצלמות קלטו גם פועלים בודדים שבחרו להמשיך בעבודתם למרות הסכנה המוחשית.

דקה וחצי לאחר האזעקה, פוגע הטיל ויוצר הדף עצום. בתיעוד נראית מכונית שמתעופפת באוויר מעוצמת הפיצוץ ומתחילה לבעור מיד לאחר מכן.

רסיסים ושברי זכוכית עפים לכל עבר, וחלונות הבניינים מתנפצים אל הרחוב. במשך שניות ארוכות לאחר הנפילה, נראים שברים עצומים ממשיכים ליפול מהמבנים שנפגעו.

בפיקוד העורף מדגישים כי סוג החימוש אינו משנה - המיגון הוא זה שמכריע את הכף, "האירוע הזה מוכיח שמי שמתמגן פשוט מציל את חייו". בזכות העובדה שרוב מוחלט של התושבים נהגו באחריות ונכנסו למרחבים המוגנים, האירוע הסתיים בנפגעים קל בלבד למרות ההרס הרב.

"אל תהמרו על החיים שלכם", קוראים בפיקוד העורף, "הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים".

התיעוד משמש תזכורת חדה לכלל הציבור כי הסכנה אינה חולפת עם רגע הפיצוץ, אלא נמשכת גם דקות ארוכות לאחר מכן בשל שברי מבנים ורסיסים.