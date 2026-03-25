הוועדה לביטחון לאומי בראשות ח"כ צביקה פוגל אישרה היום (רביעי) את הצעת החוק להסדרת אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון לשנת 2026, לקריאה שנייה ושלישית.

החוק, שהוגש כהוראת שעה, נועד להסדיר את האירוע המוני שמושך מאות אלפי משתתפים מדי שנה לחגיגות בל"ג בעומר במירון, זאת תוך הטלת מגבלות והנחיות בטיחות.

שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי, האחראי על ההילולה השנה, הודה ליו"ר הוועדה ח"כ צביקה פוגל ולח"כ הרב מאיר פרוש על אישור החוק. "החוק יסייע לנו לקיים הילולה בטוחה ושמחה למען עם ישראל", הוא אמר.

יו"ר הוועדה לביטחון לאומי ח"כ צביקה פוגל הדגיש: "החוק הזה נועד לעשות סדר, להציב גבולות ברורים ולהבטיח שהילולת מירון תתקיים בבטחה. האחריות שלנו היא קודם כל לשמור על חיי אדם".

ח"כ מאיר פרוש, שר ירושלים ומסורת ישראל לשעבר שהיה אחראי על ההילולה בשנים האחרונות, בירך את השר קרעי ואת יו"ר הוועדה. "מדובר בשלב חשוב ומרכזי בתהליך ההיערכות להילולא", הוא אמר, והוסיף כי הוא מקווה שהמצב הביטחוני יאפשר את קיום ההילולה בשמחה ובבטחה.

האירוע נערך מדי שנה בל"ג בעומר בהר מירון שבצפון, ומושך קהל רחב מכל רחבי הארץ. האסון שאירע במירון בשנת 2021, שבו נהרגו 45 בני אדם בדחיסה, הוביל להקפדה מוגברת על נהלי בטיחות והסדרה מחמירה יותר של האירוע.