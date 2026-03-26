ראש מועצת בית אל, שי אלון, מתייחס בחריפות לפעולות תג מחיר וקובע כי הן פוגעות במפעל ההתיישבות בצורה אנושה, כפי שעולה גם מישיבה בה השתתף יחד עם מובילי מערכת הביטחון ביהודה ושומרון.

"כחוט השני עובר בין כולם שאנחנו במדרון חלקלק, מה שיכול להבעיר את השטח ולהסית את המלחמה מאיראן לבנון ועזה לתוככי יהודה ושומרון", אומר אלון ומציין כי זו גם רוח הדברים שהייתה במפגש שקיים ראש הממשלה עם ראשי כלל מנגנוני הביטחון והשרים הרלוונטיים".

אלון מדגיש כי במערכת הביטחון והדרג המדיני ההחלטה היא שלא לפתוח מערכה נוספת ביהודה ושומרון, אך קבוצה המכנה את עצמה 'מלכות יהודה' פועלת למטרה זו, להובלת ההתיישבות למלחמה בפועל.

אלון מדגיש בדבריו את פעילות מערכת הביטחון לסיכול טרור במחנות הפליטים ובכפרים פנימה באופן שאינו רק "כיסוח דשא", אלא עקירת הטרור מהשורש, ועם זאת ההחלטה לפי שעה היא שלא לפרק את הרש"פ. עמדתו שלו, הוא מציין, היא שעל מנת להשיב לישראל את מושכות הביטחון יש לפרק את הרש"פ, אך במציאות הנוכחית, כאשר ישראל מתמודדת עם גזרות אחרות בלבנון, באיראן ובעזה, כאשר יש שמיכה קצרה של אנשי מילואים שעושים סבב מילואים רביעי חמישי ומעבר לכך, השאיפה היא להתמקד ולהכריע בגזרות האחרות, "אבל קמה קבוצה של אנשים שהחליטה לגרור את ישראל למלחמה בשטחיB ו-C", אומר שי אלון ומציין כי בפועל ישראל הצליחה לבלום את תכנית פיאד להשתלטות על שטחי C וזאת באמצעות אנשי החוות הפועלים בתיאום עם הגורמים הממלכתיים והצבאיים הרלוונטיים, אך קבוצה זו, שבה מתמקדים דבריו, אינה רוצה להגן על שטחי C, אלא להיכנס לשטחי B ו-C "ולעשות שם שמות. המשמעות היא ביצוע של פעולות לא יהודיות. מדובר במעשים שעדיין לא נחשפו ובוצעו נגד אוכלוסיה חפה מפשע ללא כל סמכות".

"יש לי אהבה אדירה למפעל ההתישיבות, ולכן אני חושש שההתיישבות, לא רק ביו"ש, עלולה להינזק", אומר אלון ומזכיר את דבריו של שגריר ישראל בארה"ב, ד"ר יחיאל לייטר, "שעושה רבות למען ישראל ומספר שבארה"ב נשאלות שאלות קשות נגד הפגיעה הזו. הוא אומר שאנחנו בסכנה, וצריך לזכור שהוא פועל מול ממשל שמאפשר לנו את מפעל החוות ואת הבניה המאסיבית ביהודה ושומרון".

אלון מספר על הערכות מודיעיניות המדברות על כ-300 בני נוער ובחורים "שעושים שבת לעצמם ומבצעים את הפעולות הללו, ואליהם חוברים עוד נערים מוסתים. מדובר בקבוצה שחלקה מי שהגיעו מבתים עם קשיים, נוער שהתחיל כנוער בסיכון ועבר למצב של נוער בסכנה. "רוב המקרים יכולים היו להיות מטופלים במסגרת הרווחה", הוא אומר ומספר על ניסיונה של המועצה בראשותו שהוכיחה כי ניתן לחולל שינוי בקרב הנוער.

עם זאת הוא מדגיש כי דבריו הנוקבים מתייחסים לגרעין הקשה של מספר עשרות בני נוער ברחבי יהודה ושומרון ולא מעבר לכך, ובקבוצה זו צריכות לטפל מערכת המשפט והמשטרה. שאר בני הנוער, המעגלים השני והשלישי, יכולים וצריכים להיות מטופלים במסגרת החינוך והרווחה.

"כשאני רואה ילדים בגיל 12 ו-14, רובם, אגב, לא מיהודה ושומרון, שמוצאים כאן כר פורה למעשים הללו, אני שואל למה הם לא בבתים שלהם, למה הם מסתובבים בלילה ויורדים לכפרים. איפה הרווחה והחינוך? הרי הילד הזה מכניס את עצמו לסיכון מדי לילה. איך אנחנו מאפשרים להם לסכן את החיים שלהם ואת כל ההתיישבות? איפה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם? באגרים חוצבים היום בסלע, פורצים דרכים ובונים בתים, התיירות משגשגת, וכל הדבר הגדול הזה קורה ואי אפשר לטפל בנערים הללו? אני משער שיש מי שלא רוצים לטפל, אבל זו סכנה".

אלון שב ומדייק את דבריו וממקד אותם באותם הבמקשים לחולל כאוס ומוציא מכלל הדברים את נוער הגבעות והחוות: "יש חוות ונוער בריא שרוצה להפריח את השממה. אלו הבן גוריונים המודרניים של מדינת ישראל. הם נאחזים בקרקע, נדבקים ברגבי האדמה, רועים את המרעה וחיים חיי אידיאלים. אני עושה הבחנה בינם לבין מי שהחליטו לבצע פעולות תגמול מתוך איזו תחושה שהם מאיר הר ציון ואריק שרון, שאין מדינה. הם מכנים את עצמן 'מלכות יהודה' ובטוחים שהם משיבים את ההרתעה והם שיובילו לביטחונה של ישראל ולהפרחת ההתיישבות, אבל הם שועטים בציר הנגדי נגד התנועה ונכנסים בכל מי שבא בדרכם".

בדבריו מדגיש אלון כי עמדתו זו היא עמדה משותפת לכלל ראשי הרשויות ביהודה ושומרון, גם אם חלקם בוחרים להתמקד בעשייה ופחות בשיח עם התקשורת. "יש כאן תמיכה מקיר לקיר של ראשי הרשויות, ואם מישהו חושב אחרת אז חבל".

"אני קורא לפעולה. ביקשתי מהחברים לעשות מאמץ ולפעול כמו שקורה בבית אל. אנחנו מלקטים חבר'ה מהגבעות וההרים, קולטים אותם ועוברים איתם תהליך מאוד משמעותי. ילד בגיל 12 או 14 לא יכול להיות כזה רע. זה שההורים שלו לא יודעים מה קורה איתו באחת בלילה זה אומר שרע לו, ואנחנו אוספים אותו. זו הצלת נפשות וערבות הדדית", הוא אומר וקורא לאפשר לצבא לנצח בזירות הנכונות מבלי להעסיק אותו בזירות שכאלה.

ופנייתו היא גם לציבור הרחב: "שימו לב גם כשמבקשים מכם התרמות לחווה כזו או אחרת. כשזה מתואם עם ראשי הרשויות ומנגנוני הביטחון, לתרום ולהשקיע מכספכם וממרצכם, אבל אם זה הולך ל"פעולות תגמול", אתם מחזקים פעולות שבסוף יערערו את היציבות של מפעל ההתיישבות".