היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 הודיעה היום (רביעי) על סיומה של חקירה מסועפת נגד הרב חיים בקובזה, רב המועצה האזורית מרחבים, ונגד כ-100 חשודים נוספים.

החקירה חשפה חשדות חמורים לעבירות מרמה, גניבה בידי מורשה והלבנת הון בהיקף של כ-5 מיליון ש"ח.

לפי ממצאי החקירה, הרב בקובזה הפעיל לכאורה שיטה מתוחכמת במוסדות החינוך שבראשם עמד: הוא העסיק באופן פיקטיבי את בני משפחתו המורחבת, שקיבלו שכר מלא מהקופה הציבורית מבלי שעבדו יום אחד.

בנוסף, עובדי הוראה רבים קיבלו משכורות מנופחות על בסיס דיווחים שקריים על שעות עבודה, ובתמורה נדרשו להחזיר לרב חלק מהכסף במזומן.

חשד נוסף שעלה בחקירה נוגע לשימוש אישי בכספי משרד החינוך וכספים שנגבו מהורי תלמידים. על פי החשד, הרב שילם מתקציבים אלו לאנשי מקצוע ולבעלי עסקים שביצעו עבודות שיפוץ ותחזוקה פרטיות בביתו ובבתי בני משפחתו. בסך הכל, מעריכה המשטרה כי הרב "גרף" לכיסו מעל 5,000,000 ש"ח מהקופה הציבורית.

עם סיום החקירה, הועבר תיק החקירה נגד 19 החשודים העיקריים לפרקליטות מיסוי וכלכלה לצורך קבלת החלטה על הגשת כתב אישום. התיקים נגד עשרות החשודים הנוספים הועברו ליחידת התביעות של להב 433.