מאות קורבנות טרור בחסות איראן יקבלו פיצוי של 318 מיליון דולר מכספים שהתקבלו ממכירת גורד שחקים במנהטן שהיה בבעלות איראנית, זאת לאחר כמעט שני עשורים של הליכים משפטיים.

הבניין בן 36 הקומות במנהטן ייצר במשך שנים מיליוני דולרים מהכנסות שכירות עבור איראן, בעוד פסקי דין נגד איראן לא קוימו.

על פי דיווח באתר NY Jewish Week, ביום שני האחרון הכספים אושרו לחלוקה למאות קורבנות, כולל משפחות יהודיות וישראליות שאיבדו את יקיריהם במתקפות טרור.

לאחר המהפכה של 1979, הרפובליקה האסלאמית השתלטה על גוף צדקה שהוקם על ידי המשטר הקודם, ויצרה שותפות עם בנק מלי איראן, בנק בבעלות ממשלתית שהוטל עליו סנקציות אמריקאיות. הבנק העביר עשרות מיליוני דולרים מהכנסות שכירות לטהרן דרך חברות קש, תוך הפרת הסנקציות.

בין המקבלים פיצויים נמצאות משפחות קורבנות הפיגוע במסעדת סבארו בירושלים ב-2001, בו נהרגו 15 בני אדם ונפצעו יותר ממאה. הפיגוע, שבוצע על ידי חמאס בסיוע איראני, היה אחד מפיגועי ההתאבדות הקטלניים ביותר באינתיפאדה השנייה. כמו כן יקבלו פיצויים קורבנות פיגועים נוספים שנתמכו על ידי איראן.

במשך עשרות שנים, מאות קורבנות זכו בתביעות נגד איראן, אך איראן מעולם לא מילאה את פסקי הדין. הקורבנות נאלצו לרדוף אחר נכסים איראניים בארצות הברית. בסך הכל, פסקי הדין נגד איראן הגיעו ליותר מ-5 מיליארד דולר.

התובע האמריקאי ג'יי קלייטון אמר: "במשך כמעט שני עשורים רדפנו אחר נכסים ממשלתיים איראניים נסתרים הקשורים לגורד שחקים במנהטן, כדי להבטיח שהכספים יפצו את קורבנות הטרור ולא את הטרוריסטים ואת גורמי התמיכה בהם".