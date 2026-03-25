על הפעילות הכלכלית השקטה של איראן בירושלים, פעילות שנמשכת גם בימים אלה, מספר בראיון לערוץ 7 רן ישי, ראש אגף המחקר במרכז ירושלים למדיניות יישומית.

מדבריו של ישי עולה כי כלל המדינות האיסלאמיות, ובתוכן גם איראן, מנהלות יחדיו את הבנק האיסלאמי לפיתוח. בראש המדינות הללו עומדת סעודיה, וכך הבנק מזרים מאות מיליוני דולרים לתוככי ירושלים והכספים משמשים להשפעה אנטי ישראלית דרך פעילויות תמימות של רווחה וחינוך.

שמונה אחוז ממניותיו של הבנק שייכות לאיראן השמקיע בירושלים דרך קרן אל אקצה וקרן אל קודס, זו שישראל פתחה בהליכים לסגירתה אבל פעילותה נמשכת. ישי מספר על 200 מיליון דולר שהושקעו על ידי קרן אל אקצה במיזמים בהם נוהגים האחים המוסלמים להשקיע בכל מקום, רווחה, חינוך, בריאות וכיוצא באלה תחומים הנחשבים "רכים", אך יוצרים תמיכה רחבה של האוכלוסיה האזרחית באחים המוסלמים.

ישי מציין כי פעילות הבנק מהווה איחוד בין יריבים מוסלמים וותיקים, שיעים וסונים, אלה שמזה מאות שנים מנהלים בינם לבין עצמם מלחמות דת אכזריות שבהם נטבחו ונרצחו המוני בני אדם, אך כל עוד היהודים היו בגלות מעמדם תאם לזה שנכתב בקוראן, כלומר עם שהאל זנח אותו. משחזר עם ישראל לארצו והחל לבנות בה מדינה משגשגת שגם מכה אותם, חל משבר רוחני באיסלאם שנצרך להוכיח כיצד זה האל שוב תומך בעם היהודי. המציאות הזו גררה אחריה איחוד בין שיעים לסונים כאשר מדובר במשימת החלשתה של ישראל ובעיקר השפעה בירושלים. זאת, מציין ישי, על אף שירושלים אינה מקודשת לשיעים שלהם ערים קדושות אחרות.

לטעמו של ישי כל ישראלי חפץ חיים אמור להבין את הסכנה שמאחורי הכספים הללו, בהם מעורבת איראן המבקשת להשפיע דרכם על העיר ותושביה הערבים. "באופן זה הם פעלו במדינות אחרות, כך השתלטו על עזה וכך תפסו את השלטון במדינות אחרות, דרך רווחה, חינוך בריאות וכו'

"אף קרן לא תגיד שהיא תומכת טרור או תומכת בחמאס למרות שהם נמנעים מלגנות אותו, אבל בראש קרן אל אקצה עומד בכיר סעודי, טורקי אל פייסל, שהיה ראש המודיעין של סעודיה, היה שגריר סעודיה בבריטניה, כלומר אדם רשמי ממשפחת המלוכה, אדם אנטי ישראלי בצורה ברורה, כולל אחרי מתקפת חמאס בשבעה באוקטובר. אלה תומכי השבעה באוקטובר ותומכי הניסיון השני אם תהיה להם הזדמנות. אלה לא חברים שלנו ולא ניטראליים", אומר ישי המדגיש כי כל הקשרים המתקיימים כיום בין אותן מדינות לבין ישראל נובעים מאיינטרסים של המדינות הללו.

לשאלתנו מדוע הרשויות בישראל לא פועלות מול אותו גורם כלכלי בו מעורבת איראן, ובאשר לאפשרות שישראל אינה רוצה להתעמת עם 8 האחוזים האיראניים של כספי הבנק כדי שלא לפגוע בשאר האחוזים ששייכים למדינות אחרות, אומר ישי כי הכול שאלה של סדרי עדיפויות וקבלת החלטות. לטעמו יש לזכור מי הן המדינות המוסלמיות שסביבנו ולשקול אם אכן אנחנו רוצים שכולן אכן תהיינה חלק מהסכמי אברהם. בעיניו כלל לא בטוח שהאינטרס הישראלי הוא שסעודיה תיכלל במסגרת זו.

באשר להתנהלות מול הבנק האיסלאמי אומר ישי כי קיימת פעילות אך דרוש לשם כך זמן רב על מנת להוכיח את הטענות. במידה ולאחר פעילות בנהלים הסדורים מתקבלת החלטה על נקיטת צעדים נגד בנק שכזה הבנק צפוי לעתור לבית המשפט, מה שיחייב הוכחות מצידה של ישראל, כך שהדברים מורכבים ומתנהלים בקצב איטי. כל זאת לבד ממצבים בהם, מאשר ישי, ישנו גם חוסר רצון בזירה המדינית לייצר עימות מסוג שכזה שלעיתים גולש למדינות נוספות. "אנחנו צריכים להמשיך ולהפעיל לחץ. יש מה לעשות ועושים, אבל צריך לעשות הרבה יותר. יש בירושלים עשרות ארגונים שפועלים נגד שלטון ישראל, חלקם פועלים על גבול התמיכה בטרור".