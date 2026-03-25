הזמר והיוצר אלייצור משחרר שיר חדש בשם "המלחמה האחרונה", אותו כתב יחד עם שורד השבי בר קופרשטיין - שחזר לאחר כשנתיים בהן הוחזק בשבי החמאס.

השיר והקליפ מלווים את סיפורו האישי של קופרשטיין - מרגע החטיפה, דרך התקופה הקשה בשבי, ועד החזרה לחיים. בקליפ משוחזרים גם התנאים במנהרות חמאס, שבהן שהה.

אחד הרגעים הבולטים והמצמררים ביצירה מתאר את הרגע שבו, מתוך המנהרה, קופרשטיין שומע לפתע ברדיו את קולה של אמו, שמעבירה לו מסר של תקווה ומבקשת ממנו לא להישבר.

בר כתב על הניסיון "לא להשתגע" למרות הכל, על הרצפה הקרה בבקרים ועל התחושה שהרגש נותר לעיתים מנותק גם לאחר החזרה: "במראה אני רואה רק חצי בן אדם... אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק".

לצד הכאב, השיר ספוג באמונה ובתפילה. הפזמון "אני מתפלל שזאת תהיה המלחמה האחרונה" מבטא את הכמיהה לסיום הסבל ולגאולה שלמה. בר מתאר בשיר דו-שיח אינטימי עם בורא עולם, שבו הוא מבקש להבין את המטרה והשליחות שלו בעולם לאחר ששרד את השבי.

"איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה, אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד", חותם בר את השיר בקטע דיבור, "אבל יש לי בקשה אחת - אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה".