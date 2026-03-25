תיכון תורני "אור תורה רמות בנים" בירושלים קיים בסוף השבוע מפגש מיוחד של אנשי צוות ובני משפחותיהם עם תלמידי התיכון, במסגרתו יצאו לסיבוב ברחבי העיר עם אוטו גלידה ופגשו את התלמידים בשכונות השונות.

הסיבוב התקיים לאחר המתנה לאישור משרד החינוך, ולאחר מאמצים לקבלת אישורים מפיקוד העורף. בסופו של דבר הצליחו להוציא את המפגש לפועל, תוך הקפדה על קיום המפגשים סמוך למרחבים ממוגנים.

הרב יהונתן יפת, מנהל התיכון השש-שנתי, סיפר לערוץ 7, "החלטנו בתקופת המלחמה להוציא את התלמידים מהזומים, ולפגוש אותם פנים אל פנים, היה כל כך מרגש לראות את החיוך על פניהם, המפגש בין החברים עצמם שלא נפגשו הרבה זמן, הטעין את כולנו בכוחות מחודשים."

הסיבוב עבר בשכונות רבות ובהן מבשרת ציון, גבעת זאב, רמות, פסגת זאב, חומת שמואל, גילה וקרית מנחם. אנשי הצוות פגשו את התלמידים ושאלו לשלומם ובריאותם במהלך הביקורים.

יפת הוסיף, "בתחנה האחרונה, ליד גן מקסיקו התלמידים הראו לנו את ה'רוגם', גינה שכונתית, בה התלמידים סיפרו לנו בגאווה על התורן והדגל שהם הקימו במו ידיהם. התושיה של הנוער היום מדהימה ומרגשת."

לדבריו, "אנו נמשיך ונרים את הראש בקומה זקופה בימים אלו, נחזק ונתחזק בעד עמינו ובעד ערי אלוקינו וה' יעשו הטוב בעינו."

עוד אמר, "ימים גדולים ומיוחדים עוברים עלינו, ואנו בעורף נמשיך לשמור על מורל גבוה ושמחה".