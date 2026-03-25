משרד החוץ הקנדי פרסם הודעת גינוי "חריפה" למה שכינה "תוכניותיה של ישראל לכבוש שטח בדרום לבנון" על רקע המערכה הצבאית בין ישראל לחיזבאללה, שהחלה במתקפת רקטות מלבנון לעבר שטח ישראל כדי לסייע לאיראן במלחמתה בישראל.

השתלטות צה"ל על שטחים בדרום לבנון המאפשרים לחיזבאללה לתקוף בכינון ישיר יישובים ישראליים אינה נתפסת על ידי משרד החוץ הקנדי כצעד הגנה מתחייב, והוא הדגיש בהודעתו כי "יש לשמור על ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית של לבנון".

בנוסף צוין כי "קנדה חוזרת ומביעה את סולידריותה עם ממשלת לבנון ועם עמה", וכי "התקפות חיזבאללה על ישראל חייבות להיפסק, והארגון חייב להתפרק מנשקו".

ההודעה קוראת "לכל הצדדים להגן על אזרחים, להימנע מהתקפות על תשתיות, עובדי בריאות ושומרי שלום, ולפעול בהתאם למשפט הבינלאומי".

ללובי המוסלמי בקנדה השפעה גוברת על עיצוב מדיניות החוץ של הממשלה הליברלית, אשר נשענת על "הקול המוסלמי" בבחירות הכלליות.