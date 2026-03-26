צוריה נעים לא זקוקה ליותר מאף אדום כדי לחשוף את האמת הכי עמוקה שיש. בפרק החדש של הפודקאסט "להכיר מקרוב" של פרויקט 252, היא פותחת בפני המראיינת זוהר בן אהרון דלת לעולם פנימי מרתק, שמשלב חופש, עומק והרבה הומור משחרר.

המסע של צוריה בעולם הליצנות הרפואית התחיל סביב מחלת הסרטן של סבה. שם היא גילתה איך מראה חיצוני יכול דווקא לשחרר חסימות פנימיות: "זו המסכה הכי קטנה שיש. כשאני שמה את האף האדום, אני פשוט נכנסת לעולם אחר". ההבנה הזו ליוותה אותה אל תוך מחלקות בתי הרפואה ואל בתי המלון באילת שאירחו מפונים בתחילת המלחמה: "כשאת מוציאה את עצמך מהמשוואה ומסתכלת רק על הבן אדם שממול - דברים טובים קורים".

המסע למזרח הרחוק הייתה עבורה הרבה יותר מ"הטיול הגדול". זו הייתה הזדמנות לחפש אמת פנימית אותנטית, ולא להישען רק על החינוך שקיבלה מהבית: "רציתי להגיע לאיזושהי אמת מתוך רצון ומתוך חיפוש ולא כי ככה גודלתי וככה חונכתי". למרבה הפלא, דווקא כשחזרה לארץ ומילצרה בבית קפה בבאר שבע, נסללה הדרך העמוקה שלה לעולם החסידות. מפגש עם לקוחה קבועה הוביל ללימוד טלפוני משותף של ספר התניא - לימוד שהפך מאז לעוגן קבוע בחייה.

צוריה מסרבת לשתוק מול האתגרים בעולם הדייטים. היא רותמת את היצירתיות שלה - דרך סרטונים ברשת ושירת פואטרי סלאם - כדי לעבד את הקושי. היצירה הזו נותנת לה מקום "לצעוק את הכאב הזה שאולי לא מדברים עליו", והתגובות שהיא מקבלת מוכיחות עד כמה השיתוף הכנה הזה גורם לאנשים אחרים להרגיש פחות לבד במסע.

לדבריה, לצד התפילה וההשתדלות, החוכמה היא לשחרר אחיזה במה שלא בשליטתנו. פשוט ליהנות, לסמוך ולחיות מתוך שמחה אמיתית.

