שר החוץ, גדעון סער, שיגר היום (רביעי) פנייה דחופה למועצת הביטחון של האו"ם ולמזכ"ל הארגון אנטוניו גוטרש, בדרישה לנקוט צעדים מיידיים נגד חיזבאללה והמשטר האיראני.

המכתב, שהועבר באמצעות ארה"ב המכהנת כנשיאה התורנית של המועצה, מפרט את היקף התוקפנות חסרת התקדים מצד לבנון בשבועות האחרונים.

סער חשף במכתבו נתונים מדאיגים על היקף הירי לעבר ישראל מאז ה-2 במרץ: למעלה מ-3,500 רקטות, טילים וכטב"מים שוגרו לעבר שטח ישראל, רבים מהם מאזורים דרומית לנהר הליטני. "מתקפות אלו מהוות הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי והמשך ישיר להתעלמות חיזבאללה מהבנות הפסקת האש מנובמבר 2024", כתב השר.

סער הדגיש את המחיר האנושי הכבד, והזכיר את הירצחה של נוריאל דובין ז"ל, בת 27, מירי חיזבאללה אתמול. הוא תיאר את המציאות הבלתי אפשרית בצפון, שבה לתושבים יש שניות בודדות בלבד למצוא מחסה מרגע הישמע האזעקה.

במכתבו הציב שר החוץ שלוש דרישות מרכזיות מהקהילה הבינלאומית: הגדרת חיזבאללה כארגון טרור על ידי מועצת הביטחון וגינוי חד-משמעי של פעולותיו; דרישה מממשלת לבנון לעמוד בהתחייבויותיה, לפרק את חיזבאללה מנשקו ולמנוע את שליטתו במוסדות המדינה; הגדרת המשטר בטהרן כ"איום על השלום העולמי" והטלת אחריות ישירה עליו בגין מימון וחימוש חיזבאללה.

שר החוץ הבהיר במכתבו כי פעולות צה"ל בדרום לבנון ובמרחב כולו מתבצעות מתוך זכותה של ישראל להגנה עצמית ונועדו להשיב את הביטחון לתושבי הצפון. "פעולות חיזבאללה פוגעות לא רק באזרחי ישראל, אלא גם בריבונותה של לבנון עצמה", ציין.