זירת נפילת פצצת המצרר בקריית שמונה דוברות

משטרת ישראל אישרה אחר הצהריים (רביעי) כי בבדיקת זירות הנפילה בקריית שמונה, עלה כי חיזבאללה עשה שימוש לראשונה מתחילת המלחמה בפצצת "מצרר" שנורתה מלבנון ופגעה בלב שכונת מגורים בעיר.

פצצת מצרר היא חימוש המתפרק באוויר ומפזר עשרות או מאות "פצצונות" קטנות על פני שטח נרחב. חלק מהפצצונות הללו עלולות שלא להתפוצץ במגע ראשוני עם הקרקע ולהפוך למעשה למוקשים קטנים הפזורים במרחב האזרחי, מה שמהווה איום מתמשך על תושבי השכונה.

כוחות גדולים של מחוז צפון, לוחמי מג"ב וחבלני המשטרה פועלים בשעה זו בזירה תחת אבטחה כבדה. השוטרים מבצעים סריקות קפדניות בגינות, בגגות וברחובות הסמוכים כדי לאתר את כל פריטי האמל"ח שטרם התפוצצו ולנטרלם.