דנון משמיע אזעקה במועצת הביטחון צילום: דוברות

במהלך נאומו במועצת הביטחון של האו"ם, השמיע שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, את אזעקת צבע אדום בפני חברות המועצה, והפעיל טיימר של 15 שניות כדי להמחיש לשגרירים את המציאות שבה חיים אזרחי ישראל תחת ירי טילים.

מיד לאחר מכן פנה דנון לנוכחים ואמר: "זה הזמן שיש לחלק מהאזרחים בישראל להגיע למרחב מוגן. 15 שניות להחליט איזה ילד לוקחים ראשון, אם חוזרים בשביל האחרים, ואם מספיקים להגיע עם הורה מבוגר. לפעמים, 15 השניות מסתיימות לפני שמגיעים למקום בטוח."

האזעקה שנשמעה באולם משכה מיד את תשומת לב הנוכחים, וחלק מהשגרירים נדרכו במקומם במהלך הספירה לאחור.

דנון הוסיף: "בכל פעם שביקשו מאיתנו לעצור ולתת לדיפלומטיה הזדמנות, הטרור ניצל את הזמן והתחמש מחדש. ישראל לא תחזור לפתרונות שמבטיחים את המלחמה הבאה. הפעם נסיר את האיום מהשורש."