איסמאעיל בקאי, דובר משרד החוץ האיראני, מכחיש את הדיווחים בנוגע להריגתו של מוג'תבא ח'מינאי או היותו במצב רפואי קשה.

בריאיון לערוץ "אינדיה טודיי" אמר בקאי כי מוג'תבא ח'מינאי, המנהיג העליון החדש של איראן, נמצא במצב בריאות טוב.

הוא הוסיף: "אנו שמחים שהמשטר פועל ביעילות, הכוחות המזוינים שלנו פועלים בהתאם לתוכניות ההגנה האיראניות, והדבר החשוב מכול הוא שהעם שלנו מאוחד מול המהלכים התוקפניים והברוטליים האלה".

מוג'תבא ח'מינאי, בנו של עלי ח'מינאי, המנהיג העליון של איראן, נפצע בהתקפה האווירית הישראלית על מתחם המנהיג העליון ב־28 בפברואר 2026, שבה נהרגו אביו, אמו, אשתו ובתו.

לפני מספר ימים אמר עבאס עראקצ'י, שר החוץ האיראני, שמוג'תבא "במצב בריאותי מצוין", "שולט במצב" ומבצע את תפקידו כראוי, ודיווח ברוח דומה נמסר גם על ידי סוכנות הידיעות "מהר" המזוהה עם השלטון.

מאז התקיפה הישראלית פורסמו מספר הודעות כתובות בשמו של מוג'תבא, אולם תמונתו העדכנית לא הוצגה והוא לא נשמע בקולו.

הנשיא האמריקני, דונלד טראמפ, אמר בעניין זה: "אנחנו לא יודעים אם הוא חי או מת. יש דיווחים שהוא נפצע קשה, איבד רגל, או שהוא מת - אף אחד לא אומר שהוא 100% בריא".