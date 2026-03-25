ח"כ אריאל קלנר מהליכוד פנה ליו"ר הוועדה לביטחון לאומי, ח"כ צביקה פוגל, בדרישה לקיים דיון פיקוח דחוף על יישום החוק למניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה.

הפנייה מגיעה בעקבות פרסומים על שידור מזירת נפילה בגוש דן בזמן אמת על ידי כתב רשת "א-תלפזיון אל-ערבי".

על פי הפנייה, מדובר ברשת בעלת זיקה קטרית שהוקמה בידי עזמי בשארה, אשר שידרה מתוך אתר נפילה בלב ישראל. קלנר דורש לבחון כיצד מתאפשרים שידורים כאלה, למרות קיומו של חוק שנועד למנוע פגיעה ביטחונית מצד גופי שידור זרים.

לדברי קלנר, "בזמן שטילים נופלים על אזרחי ישראל, ערוצי אויב לא יכולים לקבל גישה חופשית לזירות, לשדר בזמן אמת ולשרת את התעמולה של האויב. אם יש חוק, הוא צריך להיאכף. לא מחר, לא אחרי בדיקה, עכשיו".

במכתבו דרש לזמן לדיון את כלל הגורמים הרלוונטיים, ובהם גורמי הביטחון, משרד התקשורת והייעוץ המשפטי לממשלה. הוא ביקש לבחון את מנגנוני הפיקוח והאכיפה ואת הפערים ביישום החוק בפועל.