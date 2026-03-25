תיעוד ממצלמות הגוף: לוחמי אגוז שבו מפקד חוליה בהר דב צילום: דובר צה"ל

לוחמי יחידת אגוז, הפועלים תחת פיקוד אוגדה 210, השלימו הלילה (רביעי) מבצע מיוחד במרחב הר דב שבדרום לבנון, במהלכו נעצר אחראי חוליה בארגון הטרור "הפלוגות הלבנוניות". המעצר התבצע בעומק השטח הלבנוני לאחר מאמץ מודיעיני מתמשך של אמ"ן ושב"כ.

ארגון "הפלוגות הלבנוניות" (סראיא אל-מוקאומה) נחשב לארגון בת הממומן ומנוהל ישירות על ידי חיזבאללה. מחבלי הארגון משמשים לעיתים קרובות כ"קבלני ביצוע" למתווי טרור, הנחת מטענים וירי תלול-מסלול לעבר כוחות צה"ל ויישובי הצפון, תוך ניסיון לטשטש את המעורבות הישירה של חיזבאללה.

בתיעוד ממצלמות הגוף של לוחמי אגוז, נראים הכוחות סוגרים על המבנה בו שהה המחבל ומבצעים את המעצר בשקט ובמהירות, ללא נפגעים לכוחותינו. מיד לאחר הלכידה, הועבר ראש החוליה לשטח ישראל להמשך חקירה אינטנסיבית ביחידה 504 (יחידת המודיעין האנושי של אמ"ן), במטרה לדלות מידע על מתווי פיגועים עתידיים המתוכננים בגזרת ההר.