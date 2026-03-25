ג'בריל רג'וב, נשיא ההתאחדות הפלסטינית לכדורגל, קורא לסלק את ההתאחדות הישראלית לכדורגל מכל המוסדות הבינלאומיים.

במסיבת עיתונאים אמש באקדמיה של ג'וזף בלאטר בעיר אל-בירה, הצדיק רג'וב את דרישתו בטענה שההתאחדות הישראלית לכדורגל "שותפה לאפליה הגזענית" הרווחת במועדוני הספורט הנמצאים על "אדמותינו הכבושות" וגם ל"פשעים" שבוצעו במלחמה ברצועת עזה.

לדברי רג'וב, "רצח העם והטיהור האתני" ברצועת עזה והפגיעה בענף הספורט הפלסטיני בוצעו על ידי "האחראים על הספורט בישראל וחלקם השתתפו ישירות בפשעים אלה".

"‏אסור שתהיינה פעילויות ספורטיביות שממומנות על ידי מוסדות בינלאומיים על אדמות כבושות", אמר רג'וב, שהוסיף כי הסוגיה הזו נמצאת על סדר היום בישיבה הקרובה של פיפ"א.

בהסתמך על ייעוץ משפטי, אמר רג'וב כי הימצאותם של מועדוני ספורט ישראליים על "אדמות פלסטין הכבושות" מהווה הפרה ברורה של ריבונות ההתאחדות הפלסטינית לכדורגל.

רג'וב דורש פיצויים מישראל כדי לשקם את כל הנזקים שנגרמו למתקני הספורט הפלסטיניים במלחמה ברצועת עזה, וכן פיצויים למשפחות ההרוגים הפלסטינים שהיו פעילים בענפי הספורט.

נזכיר כי רג'וב ריצה עונש בישראל על עבירות ביטחוניות ושוחרר בעסקת ג'יבריל. באוקטובר 2011 נשא רג'וב נאום בטקס שנערך לכבוד המחבלים ששחררה ישראל בעסקת שליט. בנאומו שיבח את חמאס על חטיפת החייל ושיבח את האסירים המשוחררים כגיבורים.