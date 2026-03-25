אמבולנסים של הצלה הוצתו בגולדרס גריןמצלמת אבטחה

שני גברים בריטים, בני 45 ו-47, נעצרו על ידי משטרת לונדון בחשד כי הם עומדים מאחורי הצתת האמבולנסים של ארגון "הצלה" ביום שני.

על פי הודעת משטרת לונדון, שני הגברים הם אזרחים בריטיים, והם נלקחו לחקירה על מנת לבדוק מה היה המניע מאחורי ההצתה.

הלן פלנגן, ראש המחלקה ללוחמה בטרור במשטרת לונדון, המובילה את החקירה, אמרה כי "עבדנו מסביב לשעון מאז שהתרחשה ההתקפה המחרידה הזו, וזה הוביל למעצרים האלו הבוקר. נראה כי זו פריצת דרך חשובה בחקירה, אך אנו מודעים גם לכך שצילומי מצלמות האבטחה של האירוע מצביעים על כך שהיו מעורבים לפחות שלושה אנשים. אנו מבינים לחלוטין שהקהילה המקומית עדיין תהיה מודאגת. חקירה שלנו נותרת פעילה, ונמשיך לפעול לזיהוי ולמעצר של כל מי שעשוי להיות מעורב. אני רוצה להודות לציבור, ובמיוחד לקהילה היהודית המקומית באזור על תמיכתם המתמשכת, ולחזור על פנייתנו לכל מי שיש לו מידע שיכול לסייע בחקירה ליצור איתנו קשר".

בימים האחרונים הודיע מפקד משטרת לונדון כי החקירה מתנהלת גם סביב האפשרות כי המפגעים פעלו בשליחות איראן, והיו שייכים לארגון איסלאמיסטי קיצוני שכבר ביצע מספר פיגועים באירופה.

גם לאחר המעצרים שביצעה משטרת לונדון של שני הגברים הבריטים, הודיעו ראשי המשטרה כי האבטחה סביב המוסדות היהודיים בלונדון תמשיך להיות גבוהה מהרגיל, גם לאור חג הפסח המתקרב.