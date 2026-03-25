סמל ע' (20), לוחם וחובש בגדוד 13 של חטיבת גולני, הגיע מהקרבות בדרום לבנון ישירות למרכז האיסוף של עמותת "עזר מציון" כדי לתרום מח עצם ולהציל את חייה של אישה בשנות ה-50 לחייה.

הקשר בין ע' למאגר מח העצם הלאומי החל עוד ביום גיוסו, אז הצטרף למאגר כחלק מהליך החיול. מספר שבועות לפני העמקת הלחימה בצפון, התבשר ע' כי נמצאה התאמה מלאה בינו לבין חולה הזקוקה בדחיפות להשתלה.

למרות המציאות הביטחונית המורכבת, ע' לא היסס והחל בבדיקות ההתאמה הסופיות. עם הכניסה הקרקעית ללבנון, המשימה הפכה למאתגרת שבעתיים. כחובש קרבי בגדוד, נוכחותו של ע' בשטח הייתה קריטית, והוא הודיע למתאמת התרומות במאגר, עדי וטנשטיין, כי לא יוכל לצאת עד שיימצא לו מחליף ראוי למשימה המבצעית.

במשך ימים ארוכים התנהל קשר רצוף בין אנשי "עזר מציון" לבין מפקדי חטיבת גולני. המפקדים, שהבינו את חשיבות הצלת החיים המיידית של החולה, פעלו למציאת פתרון מבצעי שיאפשר את יציאתו של ע'. לבסוף, בתיאום מיוחד, שוחרר הלוחם מהחזית והגיע לבית "אורנית" בפתח תקווה, שם בוצע הליך האיסוף במרחב מוגן.

"מבחינתי לא הייתה בכלל התלבטות", סיפר ע' לאחר התרומה. "המפקדים שלי הבינו מיד את המשמעות והפכו עולמות כדי שאוכל לצאת, למרות הקושי בלבנון. זו זכות אדירה עבורי לסייע גם בחזית וגם בעורף. כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם מלא".

ד"ר ברכה זיסר, מייסדת ומנהלת מאגר מח העצם הלאומי, שיבחה את שיתוף הפעולה עם צה"ל: "כל תרומה היא הצלת חיים ממש. למרות המורכבות העצומה של המלחמה, בצה"ל הבינו את החשיבות וסייעו לנו להוציא את המבצע לפועל. הרוח של ע', לוחם שרתום למשימה גם תחת אש וגם עבור חולה שאינו מכיר, היא חלק מהניצחון האמיתי שלנו במלחמה הזו".