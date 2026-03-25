ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים היום (רביעי) שיחת עבודה עם פורום מנכ"לי משרדי הממשלה וראשי הרשויות המקומיות מקו העימות בצפון.

בשיחה הציג נתניהו את יעדי המשך המבצע בלבנון, התייחס למאבק הישיר מול איראן והבטיח סיוע כלכלי מוגבר ליישובי הגדר.

בפתח דבריו סקר ראש הממשלה את ההישגים המבצעיים של צה"ל בגזרה הצפונית. "עמדנו בפני איום של פלישה קרקעית של אלפי מחבלי רדואן - האיום הזה הוסר, הוא לא קיים", קבע נתניהו. הוא הוסיף כי צה"ל פועל כעת להרחבת רצועת הביטחון בדרום לבנון כדי לייצר אזור חיץ שינטרל את איום טילי הנ"ט על בתי התושבים.

נתניהו הדגיש כי המטרה הסופית נותרה פירוק חיזבאללה מנשקו: "סוגיית פירוק החיזבאללה עומדת לנגד עינינו. זה קשור במערכה הכוללת עם איראן, שהיא עדיין בעיצומה בניגוד למה שמדווח בתקשורת. מנוי וגמור איתנו לשנות את המצב בלבנון מן היסוד".

בתחום האזרחי, הודיע ראש הממשלה כי הנחה לבטל את הקיצוץ המתוכנן בתקציבי הצפון ואף להוסיף עליהם משאבים חיוניים לשיקום וטיפול באוכלוסייה. נתניהו קרא לראשי הרשויות לפעול למניעת עזיבת יישובים: "אני מבין שיש צרכים מיוחדים לקשישים ולאנשים עם מוגבלויות. יש פתרונות, וצריך להביא אותם בזמן אמת".

בהתייחסו לזירה האזורית, טען נתניהו כי עוצמתה של ישראל והנחישות שהפגינה במבצע "שאגת הארי" שינו את מאזן הכוחות במזרח התיכון. "ישראל חזקה מאי פעם ואיראן חלשה מאי פעם. מדינות האזור רואות את זה ונוצרות אפשרויות לבריתות שלא חלמנו עליהן. יש הערכה אחרת לגמרי לגבי תפקידה של ישראל במרחב".