בפעילות משותפת של היחידה המרכזית במחוז ש"י, שירות הביטחון הכללי וצה"ל, סוכלה חוליית טרור רצחנית המונה עשרה מחבלים מהכפר ביתא המזוהים עם ארגון חמאס.

החקירה חשפה כי החוליה לא רק ביצעה פיגועים קשים בעבר, אלא תכננה להוציא אל הפועל פיגוע חטיפה של אזרח ישראלי.

אחד מחברי החולייה חפר מאחורי ביתו מנהרה בעומק של כשישה מטרים, שנועדה לשמש כמקום כליאה לחטופים. חברי החולייה אף החלו בביצוע תצפיות לעבר תושב האזור אותו סימנו כיעד לחטיפה. התוכנית לא יצאה אל הפועל לאחר שהמחבלים העריכו כי יתקשו בביצוע החטיפה.

מלבד תכנון החטיפה, החולייה הייתה פעילה מאוד בשנתיים האחרונות ומימשה סדרה של פיגועי מטען וירי. בין היתר, חבריה אחראים לפיגועי מטען נגד כוחות צה"ל במרץ ובאפריל 2025, בהם נפצעו שלושה לוחמים - שניים מהם באורח קשה.

במסגרת המעצרים נתפס אמל"ח רב הכולל: רובי M16 ותחמושת, חומרי נפץ תקניים ומטעני חבלה המוכנים להפעלה מרחוק.

עם סיום החקירה בשב"כ ובימ"ר ש"י, הוגשו הבוקר (רביעי) כתבי אישום חמורים לבית המשפט הצבאי בשומרון נגד עשרת חברי החולייה. הנאשמים מואשמים, כל אחד על פי חלקו, בעבירות של ניסיון גרימת מוות בכוונה, ירי לעבר אדם וניסיון חטיפה.