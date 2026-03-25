הרמטכ"ל ביקר ברמב"ם: "משדרים נחישות, מבטאים עוצמה" צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל, אייל זמיר, הגיע היום (רביעי) לביקור בקרייה הרפואית רמב"ם בחיפה, כדי לעמוד מקרוב על מצבם של לוחמי צה"ל שנפצעו במהלך הקרבות העזים בדרום לבנון במסגרת מבצע "שאגת הארי".

בסיור השתתפה מנכ"לית בית החולים, ד"ר מיכל מקל, יחד עם נציגי מערך הנפגעים ור"ם 2.

במהלך הביקור עבר הרמטכ"ל בין המיטות ושוחח ארוכות עם הפצועים, בהם הלוחמים מתנאל, בנימין, גיא ואברהם. זמיר הביע התרגשות מהמורל הגבוה של הלוחמים למרות הפציעות הקשות: "אתם משדרים נחישות גם לאחר הפציעה. אתם מבטאים עוצמה אישית ואת רוח הלחימה של צה"ל. אני מצדיע לכם ומוקיר אתכם על שירותכם המשמעותי ועל ההקרבה למעננו".

הרמטכ"ל פנה גם לבני המשפחות המלווים את יקיריהם במסע השיקום: "הדאגה והנוכחות שלכם הן חלק בלתי נפרד מהניצחון שלהם. אני משתאה נוכח העוצמה שאתם משדרים, זה נוסך בנו כוח רב".

בסיום הסיור שיבח רב-אלוף זמיר את עבודת הצוותים הרפואיים ברמב"ם, המטפלים בפצועי המלחמה תחת עומס רב. "אין לכם אח ורע בעולם", אמר הרמטכ"ל לרופאים ולאחיות. "במסירות ובמקצועיות אתם מלווים את הפצועים ומצילים חיים. אתם העורף והחזית גם כאן, וצה"ל כולו מודה לכם".

הרמטכ"ל הדגיש כי צה"ל רואה בליווי הפצועים חובה מוסרית עליונה: "צה"ל מחויב להמשיך ללוות, לטפל ולחזק את פצועי המבצע ואת כלל נכי צה"ל. זוהי אחריותנו הערכית העמוקה עבור מי שלחמו וממשיכים להילחם למען המדינה".