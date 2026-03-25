ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה כי ב-48 השעות הקרובות ייעשה כל מאמץ להרוס כמה שיותר מתעשיית הנשק של איראן, כך דיווח "הניו יורק טיימס".

ההוראה הגיעה לאחר שנתניהו והממשלה קיבלו עותק של הצעת "15 הנקודות" של ארה"ב לסיום המלחמה עם איראן ומחשש שהנשיא טראמפ מנסה לדחוף לסיום המלחמה בתקופה הקרובה ויציב לישראל תאריך יעד.

מוקדם יותר קיים נתניהו שיחת עבודה עם פורום מנכ"לי משרדי הממשלה וראשי הרשויות המקומיות מקו העימות בצפון. בשיחה הציג נתניהו את יעדי המשך המבצע בלבנון, התייחס למאבק הישיר מול איראן והבטיח סיוע כלכלי מוגבר ליישובי הגדר.

בפתח דבריו סקר ראש הממשלה את ההישגים המבצעיים של צה"ל בגזרה הצפונית. "עמדנו בפני איום של פלישה קרקעית של אלפי מחבלי רדואן - האיום הזה הוסר, הוא לא קיים", קבע נתניהו. הוא הוסיף כי צה"ל פועל כעת להרחבת רצועת הביטחון בדרום לבנון כדי לייצר אזור חיץ שינטרל את איום טילי הנ"ט על בתי התושבים.

נתניהו לראשי רשויות בצפון: נשנה את המצב בלבנון מן היסוד רועי אברהם, לע"מ

נתניהו הדגיש כי המטרה הסופית נותרה פירוק חיזבאללה מנשקו: "סוגיית פירוק החיזבאללה עומדת לנגד עינינו. זה קשור במערכה הכוללת עם איראן, שהיא עדיין בעיצומה בניגוד למה שמדווח בתקשורת. מנוי וגמור איתנו לשנות את המצב בלבנון מן היסוד".

בהתייחסו לזירה האזורית, טען נתניהו כי עוצמתה של ישראל והנחישות שהפגינה במבצע "שאגת הארי" שינו את מאזן הכוחות במזרח התיכון. "ישראל חזקה מאי פעם ואיראן חלשה מאי פעם. מדינות האזור רואות את זה ונוצרות אפשרויות לבריתות שלא חלמנו עליהן. יש הערכה אחרת לגמרי לגבי תפקידה של ישראל במרחב".