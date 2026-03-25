בצל הלחימה המתמשכת בצפון ובאיראן, שוק העבודה הישראלי עובר למתכונת חירום: ועדת העבודה והרווחה אישרה אתמול (שלישי) את מתווה הסיוע לעובדים שיוצאו לחל"ת במסגרת מבצע "שאגת הארי".

למרות שהחוק טרם עבר הצבעה סופית במליאת הכנסת, בשירות התעסוקה קוראים לציבור להירשם כבר כעת באתר כדי להבטיח רציפות בזכאות לדמי אבטלה.

נתוני שירות התעסוקה המעודכנים להיום חושפים את עוצמת הפגיעה הכלכלית: מתחילת המבצע (28.2) הצטרפו 40,436 דורשי עבודה חדשים, מתוכם 20,362 (כ-50.4%) דיווחו כי הוצאו לחל"ת. מספר דורשי העבודה הפעילים בישראל עומד כעת על קרוב ל-195 אלף בני אדם.

החוק החדש, שצפוי לחול רטרואקטיבית מיום פרוץ המבצע ועד ה-14 באפריל, כולל שורת הקלות חסרות תקדים שנועדו להקל על הבירוקרטיה: זכאות לדמי אבטלה תינתן לאחר 10 ימי חל"ת בלבד (במקום 30 בשגרה); זכאות מהיום הראשון; העובדים לא יידרשו לנצל ימי חופשה צבורים לפני קבלת דמי האבטלה וקיצור דרישת העבודה הקודמת מ-12 חודשים ל-6 חודשים בלבד.

מנכ"לית שירות התעסוקה, עינבל משש, הבהירה כי המערכות ערוכות לקליטה מאסיבית של פניות: "אנחנו פועלים במתכונת חירום כדי להוות עוגן של יציבות למשק הישראלי. הנתונים מצביעים על כך שמספר המדווחים על חל"ת צפוי לעלות בימים הקרובים. היכנסו לאתר, הירשמו בקלות והבטיחו שהנתונים שלכם יועברו לביטוח הלאומי ללא עיכוב מיד עם השלמת החקיקה".

בשירות התעסוקה מדגישים כי בשלב זה אין צורך להגיע ללשכות או ליצור קשר טלפוני, אלא לבצע רישום מקוון בלבד באתר הרשמי.