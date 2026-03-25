ראש עיריית קריית שמונה אביחי שטרן תקף היום (רביעי) את הממשלה ומשרדיה על אופן הטיפול בתושבי הצפון בשנתיים וחצי האחרונות.

בשיחה עם ראשי רשויות אמר כי "המינימום בין מדינה לאזרח הוא לספק ביטחון, וכשלתם. לא משנה איך נסיים את הזירה בלבנון או באיראן אם הפסדנו עיר במדינת ישראל", אמר. "כל הזמן אומרים לי 'זה יהיה ניצחון לחיזבאללה אם יפנו את התושבים', אבל חיזבאללה יגיד שהוא ניצח לא משנה מה. הניצחון שלו יהיה שלא תישאר עיר במדינת ישראל".

הוא תהה כיצד רבים מהתושבים בעירו נותרו ללא מיגון ראוי. "איזה ניצחון זה? לא דאגתם להם למיגון עד עכשיו, אז בזמן אמת תמגנו אותם. לא מסוגלים? אז תעיפו אותם מהסכנה. לא שולחים חייל לקרב בלי שכפ"ץ, אז למה שמים אזרחים בחזית בלי מגן?"

"יש לי ילדה בת שנתיים וילדה בת חמש שאני צריך לקחת למקלט, ואני מתפלל כל פעם בדרך לשם. ככה התושבים שלנו חיים", סיפר שטרן. "מישהו מכם יודע מה זה טיל באפס שניות? עם ילדים בבית, עם נכים, מוגבלים וקשישים? איך מצפים שאיש בן 80 יגיע בעשר שניות למקלט? איך ציפו שנהג האוטובוס המסכן יעצור את האוטובוס, יוריד את הנוסעים ויגיע למיגון בזמן?", סיכם שטרן.