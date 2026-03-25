השחקן, הבמאי והמפיק שמואל (שמוליק) קלדרון הלך לעולמו היום (רביעי) בגיל 75. הוא יובא למנוחות מחר בבית העלמין ירקון.

קלדרון, יליד ירושלים ובוגר בית הספר למשחק של ניסן נתיב, שיחק בתיאטרון, בטלוויזיה ובקולנוע.

שיחק בין היתר בסרטים "הצילו את המציל" של אורי זוהר, "זכרון דברים", "זירת הרצח" ו"יום יום" של עמוס גיתאי, "ההסדר" של יוסף סידר, "האסונות של נינה" של שבי גביזון וכן בסרטו של סטיבן ספילברג "מינכן". על המסך הקטן שיחק קלדרון בסדרות הטלוויזיה "כפולים", "תא גורדין", "נויורק" ו"המדובב".

הוא התמודד עם הלם קרב מאז שירותו במלחמת יום הכיפורים ושילב ביצירתו את סיפורו האישי.

קלדרון הותיר אחריו את אשתו אילנה, בנו יונתן ושני נכדים.