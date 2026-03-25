מתאם פעולות הממשלה בשטחיםהודיע היום (רביעי) על צעד חריף נגד סוכנות הפיתוח של האו"ם (UNDP), בעקבות סיכול ניסיון הברחה חמור במעבר כרם שלום.

במסגרת הבידוק הביטחוני של רשות המעברים במשרד הביטחון, נחשפו מאות בקבוקי שמן מנועים שהוסתרו בתוך משלוח שאמור היה להכיל שמן בישול הומניטרי.

בעקבות האירוע, הנחה מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, על השעיה מיידית של כל משלוחי הסיוע מטעם הסוכנות לרצועת עזה. ההשעיה תישאר בתוקף עד להשלמת תחקיר מקיף והצגת ממצאים ברורים מצד הארגון הבינלאומי לגבי נסיבות המקרה.

בפנייה רשמית ונוקבת לראש הסוכנות, הבהיר אלוף הלוי כי מדובר בהפרה חמורה של מנגנוני התיאום. "חמאס ממשיך לנסות לנצל באופן ציני את הסיוע ההומניטרי לטובת פעילות טרור והתעצמות צבאית", הדגיש המתאם. הוא הוסיף כי כל חריגה מהנהלים תוביל לצעדי אכיפה מיידיים וקשים כלפי הארגון האחראי.

ביחידת המתפ"ש מבהירים כי האחריות המלאה על תכולת המשלוחים חלה על הארגונים המתאמים אותם מול ישראל. הברחת שמן מנועים נחשבת לאירוע חמור, שכן חומר זה משמש את מערכי הלוגיסטיקה והשינוע של ארגון הטרור חמאס.

"יחידת המתפ"ש, בשיתוף כלל גופי הביטחון, תמשיך לנקוט במדיניות של אפס סובלנות כלפי כל ניסיון לנצל את המנגנון ההומניטרי לצרכים צבאיים", נמסר בהודעה הרשמית.