דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט נשאה הצהרה לתקשורת ואמרה כי צבא ארה"ב ממשיך להשמיד את יכולות ההתקפה וההגנה של משטר הטרור האיראני.

לדבריה, יותר מ-9,000 מטרות הותקפו עד כה, והמתקפות האיראניות ירדו בכ-90%. ארצות הברית גם מחסלת את הצי של המשטר האיראני. "השמדנו יותר מ-140 כלי שיט שלהם, כולל כמעט 50 כלי הנחת מוקשים".

עוד אמרה לוויט כי ארה"ב קרובה מאוד להשיג את היעדים המרכזיים של המבצע. "המשימה הצבאית נמשכת ללא הפסקה. מראש, הנשיא ומשרד המלחמה העריכו שיידרשו כארבעה עד שישה שבועות להשלים את המשימה הקריטית הזו. 25 ימים לאחר תחילתה, הצבא הגדול ביותר שהעולם ידע אי-פעם מקדים את לוח הזמנים".

בנוגע להפסקת הלחימה מול איראן, אמרה דוברת הבית הלבן כי "הנשיא טראמפ מוכן להקשיב. ארה"ב קיימה בשלושת הימים האחרונים שיחות פרודוקטיביות, שהובילו את הנשיא להורות זמנית למשרד המלחמה לדחות תקיפות מתוכננות נגד תחנות כוח ותשתיות אנרגיה באיראן. רק לשארית הנהגת המשטר האיראני ניתנת הזדמנות נוספת לשתף פעולה עם הנשיא טראמפ, לנטוש לצמיתות את שאיפותיה הגרעיניות ולהפסיק לאיים באופן פעיל על אמריקה ועל בעלות בריתה".

היא הדגישה כי "העדפתו של הנשיא היא תמיד שלום. אין צורך בעוד מוות והרס. אם איראן לא תקבל את המציאות הנוכחית, אם לא תבין כי הובסה צבאית וכי תמשיך להיות מובסת - הנשיא טראמפ יוודא כי תיפגע בצורה קשה יותר מאי פעם. הנשיא טראמפ אינו מבלף והוא מוכן להביא עליהם גיהינום. איראן לא צריכה לטעות שוב - הטעות האחרונה עלתה לה בהנהגה הבכירה שלה, בצי שלה, בחיל האוויר ובמערך ההגנה האווירית. כל אלימות מעבר לנקודה זו תהיה משום שהמשטר האיראני סירב להבין כי כבר הובס וסירב להגיע להסכם".