בישראל מעריכים כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עשוי להכריז על הפסקת אש כבר לקראת הסופ"ש הקרוב או לכל היותר עד אמצע שבוע הבא.

ההבנה היא כי טראמפ חותר להפסקת אש של חודש, ועשוי אף להכריז עליה חד-צדדית בימים הקרובים.

בתוך כך ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה כי ב-48 השעות הקרובות ייעשה כל מאמץ להרוס כמה שיותר מתעשיית הנשק של איראן, כך דיווח "הניו יורק טיימס".

ההוראה הגיעה לאחר שנתניהו והממשלה קיבלו עותק של הצעת "15 הנקודות" של ארה"ב לסיום המלחמה עם איראן ומחשש שהנשיא טראמפ מנסה לדחוף לסיום המלחמה בתקופה הקרובה ויציב לישראל תאריך יעד.

מוקדם יותר קיים נתניהו שיחת עבודה עם פורום מנכ"לי משרדי הממשלה וראשי הרשויות המקומיות מקו העימות בצפון. בשיחה הציג נתניהו את יעדי המשך המבצע בלבנון, התייחס למאבק הישיר מול איראן והבטיח סיוע כלכלי מוגבר ליישובי הגדר.

בפתח דבריו סקר ראש הממשלה את ההישגים המבצעיים של צה"ל בגזרה הצפונית. "עמדנו בפני איום של פלישה קרקעית של אלפי מחבלי רדואן - האיום הזה הוסר, הוא לא קיים", קבע נתניהו. הוא הוסיף כי צה"ל פועל כעת להרחבת רצועת הביטחון בדרום לבנון כדי לייצר אזור חיץ שינטרל את איום טילי הנ"ט על בתי התושבים.