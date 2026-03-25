בשורה למשרתי המילואים והלוחמים המשוחררים: מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה שנייה ושלישית את תיקון חוק זכויות הסטודנט, המעגן לראשונה בבסיס ספר החוקים העדפה מתקנת משמעותית למשרתי המילואים בתהליכי הקבלה והלימודים במוסדות להשכלה גבוהה.

החוק, שקודם על ידי שר החינוך יואב קיש ועבר עבודה אינטנסיבית בוועדת החינוך בראשות ח"כ צבי סוכות, הופך את ההקלות שניתנו כהוראת שעה בתחילת המלחמה לחקיקת קבע.

המשמעות: לוחמים ומילואימניקים יוכלו להתקבל למסלולי לימוד מבוקשים, בהם רפואה והנדסה, גם תחת תנאי סף מקלים, כהכרה בשירותם הממושך במבצע "שאגת הארי" וברצועת עזה.

במסגרת הדיונים בוועדת החינוך, הוכנסו שיפורים משמעותיים לחוק המקורי, ביניהם הכללת נשות משרתי המילואים כזכאיות להקלות ייעודיות. מדובר בהכרה רשמית של המדינה בנטל הכבד שנושאות המשפחות בעורף בזמן שבן הזוג נמצא בחזית.

שר החינוך יואב קיש בירך על אישור החוק: "הובלנו מהפכה אמיתית. למרות התנגדויות משפטיות, שינינו את המציאות. לראשונה, לוחמים נכנסים לאקדמיה בהקלות משמעותיות. זהו מסר ברור: מדינת ישראל רואה אתכם ופועלת למענכם".

יו"ר ועדת החינוך, ח"כ צבי סוכות, הוסיף: "הלוחמים אינם אמורים להתחנן להזדמנות - האחריות להבטיח אותה מוטלת עלינו. אין כאן פריבילגיה, אלא מחויבות מוסרית בסיסית. מי שנותן יותר למדינה - זכאי לקבל ממנה יותר. החוק הזה מבטיח חזרה מכובדת מהחזית אל ספסל הלימודים".