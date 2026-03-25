בנמל התעופה טאבה בשארם א-שייח נוסעים חרדים עוכבו בגין תפילה והנחת תפילין, כך על פי מספר בני אדם ששהו במקום בעת האחרונה..

"הקפידו מאוד על הכללים של המצרים בנמל התעופה, שכן במקרה של מעצר או אפילו עיכוב, לא יהיה שם אל מי לדבר", הזהיר הרבי משאץ-אשדוד בשיחה עם ערוץ 7.

הרבי, ששוהה ימים רבים בחו"ל בתפקידו כיו"ר מערכת בד"ץ SKS מהדרין, אמר כי "נתקלתי כבר בכמה מקרים שבהם עוכבו נוסעים, וחשוב לדעת שיש להיזהר. בנמל התעופה בשארם אסור, למשל, גם לא לעמוד אפילו דקה לתפילת שמונה עשרה, ומי מדבר בכלל על להניח תפילין".

הוא הדגיש כי "בכל מקרה שכזה, לא יחלפו שתי דקות ולמקום יגיעו אנשי ביטחון שירמו צעקות על האיש, אך לפעמים זה יסתיים גם ביותר מזה: בעיכוב ואפילו במעצר".

הרב הבהיר שלא מדובר על תפילה במניין, אלא אפילו על עמידה בצד לתפילת שמונה עשרה ביחידות. "מניין זו כבר פרובוקציה ממש", הוא אמר. בנוסף, אנשי הביטחון רגישים מאוד לצילומים. "זה פשוט לא יסתיים טוב, מניסיון".

במקביל, יו"ר מפלגת נעם ח"כ אבי מעוז פנה במכתב דחוף לשרת התחבורה מירי רגב, בו ציין כי "לאחרונה מתקבלות בלשכתי פניות רבות מנוסעים דתיים על קשיים והטרדות במעברי הגבול בירדן ובמצרים, בשל סממנים יהודיים ודתיים".

לדבריו, במספר מקרים אף עוכבו או נעצרו נוסעים רק בשל נשיאת והנחת תפילין, מה שמגביר את החשש לקראת חופשת הפסח, במהלכה צפויה תנועה מוגברת של ישראלים דרך המעברים היבשתיים.

מעוז דרש מהשרה להיכנס לעובי הקורה ולפעול מיידית מול הרשויות במדינות השכנות, על מנת להבטיח יחס הולם ושוויוני לנוסעים ישראלים, ולמנוע אפליה על רקע דתי.

בעקבות מצב המלחמה וההגבלות על הטיסות, ישראלים רבים נאלצים להשתמש במעברים היבשתיים של ירדן ומצרים כדי לצאת ולהיכנס לארץ. במקרים רבים דווח על יחס מפלה ועיכובים חריגים, בדיקות ממושכות ואף דרישה להסיר סממנים יהודיים ודתיים, ביניהם כיפות, ציציות ותפילין.