סקר חדשות 13 שפורסם הערב (רביעי) מעלה כי לו הבחירות היו נערכות היום, הליכוד הייתה נשארת המפלגה הגדולה ביותר, עם 25 מנדטים.

במקום השני ניצבת מפלגתו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט עם 18 מנדטים - עלייה של מנדט לעומת הסקר שנערך לפני שבועיים. מפלגת 'ישר!' של גדי איזנקוט שומרת על כוחה עם 13 מנדטים.

עוד עולה מהסקר כי ש"ס מקבלת 10 מנדטים, עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר עם 9, וישראל ביתנו עם 8 מנדטים. יש עתיד, יהדות התורה, הדמוקרטים וחד"ש-תע"ל זוכות ל-7 מנדטים כל אחת. רע"ם מקבלת 5 מנדטים, ומפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים.

מפלגות כחול לבן, המילואימניקים ובל"ד לא מצליחות לעבור את אחוז החסימה.

בתרחיש של ריצה משותפת של המפלגות הערביות, המפה הפוליטית משתנה: הליכוד יורדת ל-24 מנדטים, ובנט והרשימה המשותפת ניצבים ראש בראש עם 17 מנדטים כל אחת. במצב זה, גוש נתניהו נחלש ל-54 מנדטים אל מול 49 לגוש המתנגדים, כשהמפלגות הערביות מהוות לשון מאזניים עם 17 מנדטים.