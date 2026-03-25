יממה לאחר האסון הכבד בגליל העליון, ידיד סבגי, בן זוגה של נוריאל דובין הי"ד שנרצחה מפגיעת רקטה פרסם הערב (רביעי) פוסט פרידה קורבע לב. השניים, שהיו מאורסים ותכננו את חתונתם לעוד כחצי שנה, נקלעו למטח כבד בזמן נסיעה ברכבם.

נוריאל וידיד פעלו בדיוק על פי הנחיות פיקוד העורף: הם עצרו את רכבם בצד הדרך, יצאו ממנו ונשכבו בתעלה סמוכה כדי להתמגן. אלא שרקטה נפלה במרחק קצר מהם ורסיס גדול פגע בנוריאל פגיעה קטלנית. מותה נקבע במקום, בעוד ידיד נפצע באורח קל בלבד.

"נונקה שלי, החיים שלי, אני עדיין לא מעכל", כתב בן הזוג. "לא מצליח למצוא את המילים. היינו אמורים להתחתן עוד חצי שנה, להגשים את החלום של שנינו להקים בית במדינת ישראל. לא תיארתי לעצמי שככה זה ייגמר.

בבקשה יפה שלי, תשמרי עליי. תשלחי לי ולמשפחה המדהימה שלך כוחות להתחזק. אני כל כך אוהב אותך, מתגעגע אלייך, אשתי. תנוחי על משכבך בשלום מלאך יפה שכמוך, תודה על כל מה שעשית בשבילנו", הוסיף.