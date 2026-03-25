ארצות הברית וישראל החליטו להסיר באופן זמני את שמם של שניים מהבכירים ביותר בהיררכיה האיראנית מרשימת יעדי החיסול שלהן, כך דיווח הערב (רביעי) עיתון ה"וול סטריט ג'ורנל", מפי גורמים בממשל האמריקני.

על פי הדיווח, המהלך נועד לאפשר חלון זמן קצר של ארבעה עד חמישה ימים, במהלכם לא יבוצעו ניסיונות פגיעה ביו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, ובשר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י. השעיית הכוונות ההתקפיות נועדה לייצר "מרחב חסינות" זמני שיאפשר לשניים לקחת חלק במאמצים לייצר ערוץ משא ומתן ישיר או עקיף בין טהרן לוושינגטון.

למרות ה"מחווה" המבצעית, הגורמים שצוטטו בדיווח הביעו פסימיות רבה לגבי סיכויי ההצלחה של המהלך המדיני.

לפי הדיווח, קיימים "פערים משמעותיים" ובלתי ניתנים לגישור בשלב זה בין דרישות המערב להפסקת התוקפנות האיראנית לבין התנאים שמעמידה טהרן להרגעת הרוחות.