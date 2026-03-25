הסערה סביב ההמלצה לחנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו מחריפה: פעיל השמאל יאיא פינק תקף הערב (רביעי) את שר המורשת עמיחי אליהו, לאחר שסיפר התייעץ עם אביו, הרב שמואל אליהו, במהלך גיבוש עמדתו בנושא.

המתקפה מגיעה על רקע המלצת השר אליהו להעניק לראש הממשלה - שלוותה בביקורת חריפה על עמדת מחלקת החנינות במשרד המשפטים. השר טען כי חוות הדעת שהוצגה לנשיא כוללת “עיוותים ומניפולציות משפטיות", וכי היא מתבססת על פרשנות שגויה של פסיקות עבר.

בציוץ שפרסם ברשת X, כתב פינק: “יותר רפובליקת בננות או יותר מדינת הלכה? שימו לב מה חושף עכשיו השר עמיחי אליהו על בימת הכנסת: אבא שלו, הרב הקיצוני שמואל אליהו הוא זה שעזר לו לכתוב את בקשת החנינה. אם זה לא היה ממש עצוב היינו צוחקים. אוטוטו מחליפים אותם".

הביקורת של פינק מצטרפת לשורת תגובות מצד גורמים באופוזיציה, הרואים במהלך ניסיון לערער על גבולות הסמכות בין הדרג הפוליטי למערכת המשפט.

מנגד, בסביבת השר אליהו דוחים את הביקורת וטוענים כי מדובר בניסיון פוליטי להסיט את הדיון מהמהות. לדבריהם, “הדיון האמיתי הוא על חוות דעת משפטית בעייתית ועל הצורך לאפשר לראש ממשלה לנהל מדינה בזמנים היסטוריים אלו ולא על זהות האנשים עמם מתייעץ השר. בכל מקרה, השר מודה על הזכות לדון עם אביו הרב שמואל אליהו אך האחריות היא של השר".