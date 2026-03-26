לוחם צה"ל נפצע באורח קשה אתמול (רביעי) כתוצאה מירי פצצת מרגמה לעבר הכוחות בשטח לבנון. כך נמסר הבוקר מדובר צה"ל.

הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה.

באותו אירוע בו נפצע קשה הלוחם, נפצעו קצין ושני לוחמים נוספים באורח קל. גם הם פונו לבית החולים לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו.

אתמול פורסם כי חייל מילואים נפצע באורח קשה כתוצאה מירי רקטי לעבר כוחות צה"ל בשטח לבנון. בתקרית נפצעו באורח קל גם מג"ד במילואים וחייל מילואים נוסף.

הפצועים פונו לקבלת טיפול בבית החולים.

הרמטכ"ל, אייל זמיר, הגיע מוקדם יותר לביקור בקריה הרפואית רמב"ם בחיפה, כדי לעמוד מקרוב על מצבם של לוחמי צה"ל שנפצעו במהלך הקרבות בדרום לבנון במסגרת מבצע "שאגת הארי".

במהלך הביקור עבר הרמטכ"ל בין המיטות ושוחח ארוכות עם הפצועים, בהם הלוחמים מתנאל, בנימין, גיא ואברהם. זמיר הביע התרגשות מהמורל הגבוה של הלוחמים למרות הפציעות הקשות: "אתם משדרים נחישות גם לאחר הפציעה. אתם מבטאים עוצמה אישית ואת רוח הלחימה של צה"ל. אני מצדיע לכם ומוקיר אתכם על שירותכם המשמעותי ועל ההקרבה למעננו".

הרמטכ"ל פנה גם לבני המשפחות המלווים את יקיריהם במסע השיקום: "הדאגה והנוכחות שלכם הן חלק בלתי נפרד מהניצחון שלהם. אני משתאה נוכח העוצמה שאתם משדרים, זה נוסך בנו כוח רב".