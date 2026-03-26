שישה בני אדם נפצעו קל בכפר קאסם הבוקר (חמישי) במטח שנורה מאיראן לעבר אזור המרכז. ההערכה היא שמדובר בטיל עם ראש קרב מתפצל. ממד"א נמסר כי הפצועים נפגעו מהדף.

הדי פיצוצים עזים נשמעו באזור השרון וצוותים הגיעו לזירת נפילה נוספת בפתח תקווה.

תיעוד מזירת הנפילה בכפר קאסם דוברות כבאות והצלה

פראמדיק מד"א תומר גוסמן סיפר: "הגענו למקום תוך דקות בודדות עם ניידות טיפול נמרץ ואמבולנסים. במקום ראינו המולה, התחלנו בסריקות בתוך הבית, ראינו הרס במרכז הבית, 5 נפגעים שהיו בתוך הבית נפצעו מהדף.

הוצאנו אותם לאמבולנסים והתחלנו בביצוע טיפול רפואי ראשוני ולאחר מכן פינינו אותם באמבולנסים של מד"א לבית החולים כשמצבם קל. צוותי מד"א ממשיכים לסרוק בגזרת כפר קאסם על מנת לוודא שאין נפגעים נוספים".

הזירה בכפר קאסם מד"א

בהמשך נורה מאיראן מטח נוסף לעבר אזור המרכז והשפלה. שברי יירוט נפלו באזור מודיעין. לא דווח על נפגעים.

הלילה בסביבות השעה 01:15 הופעלו, ללא התרעה מוקדמת, אזעקות במרכז הארץ ובאזור השרון. זאת בעקבות ירי של ארגון הטרור חיזבאללה מלבנון לעבר האזור.

בסך הכל נורו שש רקטות שיורטו בהצלחה.

צוותי מד"א הוזנקו למספר מקומות בהן התקבלו דיווחים. מדוברות מד"א נמסר כי בשני מקומות נמצאו רסיסי ירוט, אך בכלל הזירות לא אותרו נפגעים.

החובשים העניקו טיפול רפואי לאישה בת 68 שנחבלה בדרך למרחב המוגן ופונתה לבי"ח שיבא תל-השומר במצב בינוני עם חבלת ראש. בנוסף, טיפלו ופינו לבי"ח בילינסון שני פצועים קל בתאונה בזמן האזעקה רכב שהתנגש ברכבים חונים בפתח תקווה.