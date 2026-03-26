ילדה בת 12 נפצעה באורח קשה בביתה לאחר שנפלה ממיטת קומתיים בזמן שנשמעה אזעקה בעיר. הילדה, שניסתה להגיע במהירות למרחב המוגן כפי שנדרש, איבדה את שיווי משקלה, נפלה ונחבלה בראשה ובפלג גופה העליון, מה שהוביל לאובדן הכרה מיידי.

צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו לדירה והחלו במאבק על חייה. רבקה טויטו, חובשת איחוד הצלה שהגיעה לזירה, פתחה בפעולות החייאה אינטנסיביות - יחד עם החובשים דוד אוחנונה וצמח אליאס

"נמסר לנו שבזמן האזעקה היא ניסתה לרדת בזריזות מהמיטה כדי לעבור למרחב מוגן ומעדה", סיפרו החובשים. "היא הייתה ללא דופק ונשימה. ביצענו בה פעולות החייאה מתקדמות שכללו מתן שני שוקים חשמליים ממכשיר הדפיברילטור. למרבה הנס, לאחר מאמצים כבירים, ליבה שב לפעום".

לאחר ייצוב ראשוני בשטח, פונתה הילדה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים "זיו" בעיר, כשהיא מורדמת ומונשמת. נכון לעכשיו, מצבה מוגדר קשה אך יציב, והיא עוברת סדרת בדיקות בחדר הטראומה.