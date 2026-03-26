"המפקדים שלחו אותנו למשימת התאבדות. לא היה לנו סיכוי להצליח". כך העידו שני מחבלים מכוח רדואן, יחידת העילית של חיזבאללה, לחוקרי יחידה 504 של אמ"ן.

בעדויות, שהתפרסמו לראשונה בכאן חדשות, אומרים המחבלים "קיבלנו הנחייה שלא לדבר עם אף אחד. לא עם חיילים ולא עם תושבים. המפקדים אמרו שיש עלינו כעס גדול ולכן אנחנו צריכים להגיע לנקודות שלנו בשקט, בלי להתבלט, כדי שלא יהיו עימותים בינינו לבין תושבים או חיילים לבנונים".

המחבלים הגיעו לכפר שבו הם נתפסו לפני שלושה שבועות בימים שלאחר הצטרפות חיזבאללה למערכה ומאז התחבאו במבנים והמתינו לכוחות צה"ל. לוחמי חטיבת גבעתי לכדו אותם ואיתרו נשקים ואמצעי לחימה רבים. הם נכנעו מיד ולא ירו אף לא כדור אחד. לחוקרים של יחידה 504 הם אמרו שהם חשו תסכול מהמפקדים שלהם בחיזבאללה.